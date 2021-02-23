محمد البواردي يتفقد معرضي «آيدكس ونافدكس»

المصدر: (أبوظبي - وام )

قام معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، بجولة تفقدية في معرضي «آيدكس» و«نافدكس» 2021، زار خلالها عدداً من الشركات، واطلع على منصات أهم الشركات المحلية والأجنبية المشاركة في المعرض هذا العام.

وأكد معاليه خلال جولته على أهمية «آيدكس» و«نافدكس» 2021، اللذين استقطبا كبرى الشركات العالمية لتشارك بأحدث منتجاتها في صناعة المعدات والآليات والأسلحة والذخائر والأنظمة الدفاعية.إلى ذلك، استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي على هامش معرض «آيدكس 2021» أمس، كلاً على حدة، نيكولاس باناجيوتوبولوس وزير الدفاع اليوناني، وجوروسلاف ناد وزير الدفاع السلوفاكي، وأحمد بن عبدالعزيز العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودي، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري.

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