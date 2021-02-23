خليفة بن طحنون يستقبل وزراء زائرين للدولة في واحة الكرامة

المصدر: (أبوظبي - وام )

استقبل الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي أمس في واحة الكرامة كلاً على حدة، جيلبرت كانكوندي مالامبا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والأمن والشؤون العرفية لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية، ويانكوبا سونكو وزير الداخلية لدى جمهورية غامبيا، والدكتور فريد ماتيانغي وزير الداخلية وتنسيق الحكومة الوطنية لدى جمهورية كينيا، وألبرت دامانتانج كامارا وزير الأمن والحماية المدنية لدى جمهورية غينيا، الذين يقومون بزيارات رسمية للدولة. ولدى وصول الوزراء إلى واحة الكرامة استعرضوا مع الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مراسم حرس الشرف ثم وضعوا إكليلاً أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحاً يستند كل منها على الآخر كرمز للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال.

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