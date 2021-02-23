محمد بن زايد: فخور بتطور الصناعات الدفاعية الإماراتية المرتكزة على الكوادر الوطنية المؤهلة

المصدر: أبوظبي - وام

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عن فخره بتطور الصناعات الدفاعية الإماراتية التي ترتكز على الكوادر الوطنية المؤهلة.

وواصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أمس زيارة عدد من الأجنحة الوطنية المشاركة في الدورة الخامسة عشرة لمعرض الدفاع الدولي «آيدكس 2021»، الذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» في فعاليات يومه الثاني.

وقال سموه عبر «تويتر» أمس: «اطلعت في زيارتي اليوم، معرض ومؤتمر الدفاع الدولي آيدكس 2021، على أهم الأنظمة والتقنيات الدفاعية التي تنتجها الشركات الوطنية.. فخور بتطور الصناعات الدفاعية الإماراتية التي ترتكز على الكوادر الوطنية المؤهلة».

تقنيات

واطلع سموه في الجولة التفقدية من مسؤولي الشركات الوطنية المتخصصة في المجالات الدفاعية والتكنولوجيا الأمنية.. على أهم المشاريع والمعروضات الدفاعية من آليات وتقنيات ونظم متطورة والتي تعرضها في مشاركتها في المعرض.. وتبادل سموه معهم الأحاديث بشأن أهم الخطط والبرامج القادمة للصناعات الوطنية، مؤكداً أهمية تعزيز الكوادر الإماراتية المؤهلة بالخبرات والمهارات المتقدمة.. والاستفادة من تبادل المعرفة والمعلومات مع الشركات العالمية المتقدمة في الصناعات الدفاعية.

جولة

رافق سموه في الجولة.. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

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