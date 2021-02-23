محاكم دبي تدشن «ميثاق الابتكار القضائي»

المصدر: دبي - البيان

دشن طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي «ميثاق الابتكار القضائي» ضمن أسبوع الإمارات للابتكار 2021 وذلك بحضور مديري القطاعات والإدارات ورؤساء الأقسام.

ويعد «ميثاق الابتكار القضائي» الذي يحمل عنوان «قيادة داعمة ومحفزة ومشجعة للابتكار» مجموعة من التعهدات وضعت لتشجيع تقديم الأفكار المبتكرة وتطوير الخدمات والعمليات وفق أفضل الممارسات والسعي للتطوير المستمر للبرامج والقنوات وتقديم الأفكار وإدارتها وخلق بيئة محفزة لصناعة أفكار ابتكارية وبلورتها في إطار يعزز الكفاءة والاستدامة المؤسسية وتبني إطار يوثق ويحفظ ملكية الأفكار لمقدميها، كما نتعهد بإنشاء شراكة فاعلة مع الشركاء والمتعاملين لبناء تحالف يدعم روح الابتكار الجماعي وتشجيع الأفراد الراغبين في الإسهام بالبحوث والدراسات المتخصصة لتعزيز الابتكار واستشراف المستقبل.

تعزيز

وقال طارش عيد المنصوري إنه على الرغم من الظروف الاستثنائية التي يمرُّ بها العالم جرَّاء جائحة (كوفيد 19) إلا أننا نسعى دائماً إلى تعزيز الابتكار في العمل بمحاكم دبي وتصميم وتطوير التجارب والمبادرات والمشروعات المستقبلية وذلك من خلال برامج ومستهدفات لتحقيق أهداف الخطط والاستراتيجيات الحكومية بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي تهدف لأن تكون دولة الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم«.

وأضاف:»تحرص محاكم دبي على ترسيخ ثقافة الابتكار بين موظفيها ومتعامليها وجميع أفراد المجتمع وتعتمد على الابتكار بوصفه ركيزة أساسية في عملها ونهجها المؤسسي من خلال برامجها القضائية والخدمات التي توفرها للمتعاملين لجعل دبي سباقة ومبدعة في تلبية حاجات الفرد والمجتمع وتجسيد توجهات قيادة دولة الإمارات لبناء مجتمع معرفي يقوده المبتكرون ذوو الرؤى المستقبلية لتعزيز مسيرة دولة الإمارات وترسيخ مكانتها العالمية".

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