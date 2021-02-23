6 فعاليات تنشر ثقافة الإبداع في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

أوضحت مريم عبدالله السويدي مدير أول إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، لــ «البيان»، أن المؤسسة ستنظم 6 فعاليات خلال شهر الإمارات للابتكار 2021، بهدف نشر ثقافة الإبداع والابتكار.

وأضافت أن الفعاليات تشمل دعوة الموظفين للمشاركة في منصة إدراك لتعزيز ثقافة التدريب الذاتي، فضلاً عن تكريم أول 10 موظفين حصلوا على شهادات إتمام المساق، وكذلك نشر فيديوهات توعوية عن التفكير الإبداعي، وكيفية تطبيقه في الحياة اليومية، وصولاً إلى تعميم منشورات إلكترونية عن مفاهيم وأدوات الابتكار والابتكارات التي قامت بها الحكومات العالمية ومنها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة كوفيد – 19.

تعريف

وتابعت أن المؤسسة ستقوم وضمن فعالياتها المتنوعة بالتعريف بسمات المبدعين ومفهوم الابتكار، فضلاً عن تقديم شرح لدليل الابتكار المؤسسي، وعقد جلسة عصف ذهني بعنوان «العدسات الأربع للابتكار» وذلك بمشاركة موظفي المؤسسة للخروج بأفكار ابتكاريه تساهم في تطوير العمل المؤسسي، وتنظيم مسابقات للتوعية بأهمية الابتكار.

وذكرت أن مؤسسة محمد بن راشد للإسكان تحرص على المشاركة في تطوير الأفكار والابتكارات الجديدة لدعم استراتيجية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الابتكار، الذي يعتبر الأساس الراسخ الذي تنطلق منه الدولة إلى تحقيق التقدم العلمي عبر تحفيز الإبداع والابتكار وتحويله إلى نمط حياة وأسلوب عمل يومي، تتضافر فيه جهود كافة الأفراد والقطاعات لتحقيق أفضل النتائج على صعيد إسعاد المجتمع .

ومن ثم تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، لافتة إلى أن هذا الحدث الوطني السنوي البارز يهدف إلى ترسيخ ونشر ثقافة الابتكار، وتعزيز المشاركة المجتمعية في تصميم وتطوير التجارب والمبادرات المستقبلية، كما انه يأتي بالتزامن مع الاستعدادات للاحتفال ياليوبيل الذهبي لتأسيس الإمارات.

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