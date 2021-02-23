«مختبر الابتكار» يضيء على الأبحاث الجيولوجية لـ«الموارد الطبيعية» بالفجيرة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

أعلن المهندس محمد سيف الأفخم رئيس مجلس إدارة الفجيرة للموارد الطبيعية عن افتتاح المؤسسة مختبر الابتكار الأول من نوعه بالفجيرة في مبنى سعادة المتعاملين بمنطقة الحيل، وسيسلط المختبر الضوء على الأبحاث الجيولوجية لمؤسسة الموارد الطبيعية بالفجيرة، وذلك ضمن فعاليات الحدث الأبرز في مجال الابتكار والمبتكرين والذي ينظّم تحت شعار «الإمارات تبتكر» للاستعداد للخمسين 2021.

حضر حفل الإطلاق المهندس علي قاسم المدير العام للمؤسسة وعدد من قياداتها، وذلك بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي شملت التباعد الجسدي، وارتداء الكمامات وتوفير أدوات التعقيم في مختلف زوايا المختبر لضمان الحفاظ على السلامة العامة.

وأشار الأفخم إلى أن إطلاق مشروع مختبر الابتكار يأتي مواكباً للمتغيرات المتسارعة، ودعماً للتحوّل الرقمي في خدمات المؤسسة التي تسلط الضوء على أهمية نشر وترسيخ ثقافة الابتكار لتطوير آليات العمل في القطاع التعديني، وإيجاد الحلول المبتكرة التي تساهم في تسريع عجلة التنمية المستدامة في كل مجالات الحياة وفي مقدمتها الابتكار لبناء اقتصاد المعرفة، استشرافاً للمستقبل واستعداداً للخمسين.

تمكين

من جانبه، أشار المهندس علي قاسم إلى أن «مختبر الابتكار» يهدف لدعم وتمكين أفراد المجتمع والمؤسسات ذات الصلة من أدوات المعرفة وتعريف زوّاره من المهتمين بالابتكار بالأبحاث والدراسات الجيولوجية التي قامت بها المؤسسة وفق أفضل الممارسات المبتكرة.

ونوه بأن المختبر يتضمن عدداً من الزوايا ومنها المَمر التفاعلي بتكنولوجيا مبتكرة يعمل على توليد الطاقة من خلال خطوات الزوّار فيه وتنقله من واقعه الافتراضي إلى رحلة استكشافية بمجرد عبوره للمَمر ليرى نفسه بين الطبقات الأرضية المكوّنة لجبال إمارة الفجيرة، وحائط المنتجات الرقمي للتعريف بمراحل استخراج المواد الخام وعملية تحويلها إلى مواد جاهزة للاستخدام، ويستعرض عملية التصنيع من قِبل الشركات والمنشآت التعدينية عبر تقنية اللّمس المتطوّرة والمصاحبة بالتأثيرات الصوتية بالإضافة إلى العديد من زوايا العالم الرقمي وعالم الطبيعة والخريطة الذكية لإمارة الفجيرة، إلى جانب توظيف روبوتات كموظفين فعليين للمساهمة في توفير الوقت والجهد بما يحقّق نقلة نوعية في الخدمات المقدّمة عبر أنظمة ذكية ومترابطة.

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