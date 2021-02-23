تعاون بين «توازن» و«أم بي دي آيه» لتطوير أنظمة أسلحة «سمارت جلايدر»

المصدر: (أبوظبي - وام )

وقع كل من مجلس التوازن الاقتصادي «توازن» و«أم بي دي آيه» مذكرة للتفاهم في مجال تطوير نظم الأسلحة الذكية الموجهة. وقع الاتفاقية مطر علي الرميثي، الرئيس التنفيذي لوحدة التطوير الاقتصادي في توازن، وفلوران دولوكس، مدير مبيعات صادرات المجموعة في «أم بي دي آيه» خلال معرض الدفاع الدولي آيدكس 2021 بحضور طارق عبد الرحيم الحوسني، الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي، وإريك بيرانجر، الرئيس التنفيذي لشركة «أم بي دي آيه».

وتهدف المذكرة لإنشاء شراكة طويلة الأمد بين توازن و«أم بي دي آيه»، بما يتيح تطوير أنظمة أسلحة سمارت جلايدر من مرحلة التصميم إلى مرحلة الإنتاج. وسيتولى إدارة دراسات التطوير فريق مشترك من المهندسين، معظمهم من توازن، وسيقومون بالعمل من أول مركز إقليمي لهندسة الصواريخ والتابع لـ «أم بي دي آيه» والذي تم إنشاؤه في الإمارات العربية المتحدة.

وقال مطر الرميثي: نحن سعداء بعلاقتنا المتنامية بشكل ملحوظ مع أم بي دي آيه، إذ يتيح لنا هذا الاتفاق توسيع وزيادة مجالات التطوير والإنتاج المشترك لمنتجات دفاعية ذات تقنيات متقدمة. وأضاف أنه من شأن التعاون مع «أم بي دي آيه» أن يدعم التزامنا بالمساهمة في تطوير القطاعات الدفاعية والأمنية في دولة الإمارات، وبناء القدرات الوطنية، ودعم نمو سلاسل الإمداد المحلية.

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