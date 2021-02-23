«بلدية رأس الخيمة» تطلق مبادراتها في أسبوع الابتكار

المصدر: رأس الخيمة - وام

أكد منذر محمد بن شكر الزعابي مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة أن الابتكار هو رأس مال المستقبل ونطمح في دائرة بلدية رأس الخيمة إلى ترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي وذلك بطرح مبادرات إستراتيجية في أسبوع الإمارات للابتكار تخدم الابتكار وتعزز مفاهيمه.

وقال الزعابي: «إيماناً بتوجهات القيادة الرشيدة للدولة تواصل دائرة بلدية رأس الخيمة العمل في سبيل تحقيق الإستراتيجية الوطنية للابتكار التي أطلقتها القيادة الرشيدة بهدف جعل دولة الإمارات من ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على الصعيد العالمي».

وأكد مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة أن الطريق إلى الابتكار في أية جهة يعمل بها الإنسان هو طريق التعلم والتصميم والإرادة لتحقيق النجاح والوصول إلى الهدف المطلوب.

وأضاف إن فريق الابتكار في دائرة البلدية يتعاون مع عدد من الشركاء الإستراتيجيين من خلال اتفاقيات وإطلاق مبادرات مجتمعية مشتركة ومن أهم المبادرات جائزة المشروع الابتكاري لطلبة الجامعات بالتعاون مع هيئة الطيران المدني وتنفيذ أول مادة إعلامية من نوعها «هندسة شعار الإمارات تبتكر» وهي تشكيل شعار الابتكار باستخدام الأسياخ من قسم المساحة وبالتعاون مع الطيران المدني للتصوير الجوي، كما سيتم دعوة الطلبة الجامعيين إلى مقر الدائرة وتعريفهم بأهم الأنظمة والبرامج الحديثة التي يتم العمل عليها.

ورش تعريفية

وأشار إلى تعاون دائرة بلدية رأس الخيمة مع وزارة التربية والتعليم لتقديم ورش تعريفية افتراضية حول ثقافة الابتكار والتفكير الإبداعي في المدارس حرصاً منها كدائرة حكومية على تنمية العقول الشابة ودعم مستوى التعليم الذي تحصلوا عليه.

وخلال أسبوع الابتكار سيتم تنظيم ورشة تستهدف جميع شرائح المجتمع، حيث سيتم طرح مسابقة لأفضل فكرة ابتكارية قابلة للتطبيق لتعزيز جودة الحياة.

ومن ضمن المبادرات التي اعتمدتها البلدية حول أهم المواقع في الإمارة وإعطاء نبذة عن تاريخها وعرض مواقع غير معروفة بتقنية الـ3D ومشاركة الحضور بإعطاء أفكار جديدة لجعلها وجهة مهمة أو وجهة جديدة تحت مسمى «فكرة إماراتي».

واعتمد فريق الابتكار في البلدية عدداً من المبادرات النوعية للموظفين التي تعزز من قدراتهم في مجال الابتكار، حيث سيتم دراستها وعمل الخطط المناسبة لتنفيذها للارتقاء بخدمات البلدية وتطبيق الأطر التنظيمية للابتكار واستشراف المستقبل.

وسيتم تطبيق المسح الميداني باستخدام الخارطة المكانية وعرض كيفية عمل مسح ميداني لتجميع البيانات باستخدام برامح الويب الجغرافية بشكل عام، وقد تم تطبيقه مسبقاً في جمع بيانات تخص قيمة الإيجار العقاري وقيمة الأراضي.

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