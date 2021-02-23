منصور بن زايد يتفقد أجنحة «آيدكس»

المصدر: أبوظبي - وام

قام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، مساء أمس، بجولة في معرض «آيدكس 2021» المقام حالياً بمركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» بمشاركة دولية واسعة.

وتفقد سموه عدداً من أجنحة الشركات المشاركة في المعرض، والتي تعرض أحدث ما توصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية من تكنولوجيا ومعدات متطورة، وتحدث سموه مع العارضين حول التقنيات والقطع الحديثة المشاركة في المعرض. رافق سموه.. فارس محمد المزروعي المستشار بوزارة شؤون الرئاسة.

تطوير العلاقات

إلى ذلك، استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أمس، اللواء محمود لعرابة قائد القوات الجوية الجزائرية، والعميد مراد قريوع رئيس أركان القوات البحرية الجزائرية، على هامش «معرض الدفاع الدولي آيدكس 2021».وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين دولة الإمارات، وجمهورية الجزائر، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء فارس محمد المزروعي المستشار بوزارة شؤون الرئاسة.

كما استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أمس، أوليغ أوروسكي نائب رئيس مجلس الوزراء لجمهورية أوكرانيا وذلك على هامش «آيدكس 2021».وبحث سموه مع أوليغ أوروسكي سبل تعزيز التعاون الثنائي وتطوير العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية أوكرانيا في مختلف المجالات والقطاعات، بما يحقق التقدم والازدهار للبلدين والشعبين الصديقين.

حضر اللقاء.. فارس محمد المزروعي المستشار بوزارة شؤون الرئاسة.

كما استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أمس، أحمد بن هلال البوسعيدي سفير سلطنة عمان لدى الدولة، وذلك على هامش آيدكس 2021.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي وتطوير العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان الشقيقة في مختلف المجالات والقطاعات، لما فيه مصلحة وتطلعات البلدين والشعبين الشقيقين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز