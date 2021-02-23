استعراض أحدث الأنظمة في مراقبة ورصد الطيف الترددي

المصدر: دبي - وام

تشارك الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية في «آيدكس» و«نافدكس» 2021.

وخلال مشاركتها تستعرض الهيئة أحدث محطاتها وأنظمتها المتحركة في مراقبة ورصد الطيف الترددي، بهدف المحافظة على هذه الثروة وحمايتها من إساءة الاستغلال، كما تقوم هذه المحطات بمتابعة ورصد التداخلات الضارة على الترددات والخدمات الحيوية وتحديد مصدر التداخل بكفاءة عالية.وقال حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية: «يمثل معرضا آيدكس ونافدكس منصة عالمية كبيرة تجمع أهم الشركات العاملة في القطاع العسكري».

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