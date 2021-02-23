3 ملايين درهم من «دبي الإسلامي» لـ«دبي الخيرية»

المصدر: دبي - رامي عايش

أعلنت جمعية دبي الخيرية أمس تلقيها 3 ملايين درهم من بنك دبي الإسلامي لدعم مشروع «علاج مرضى الكلى»، ضمن الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين الطرفين، على أكثر من صعيد، من بينها هذا المشروع الذي أطلقته الجمعية في عام زايد لتوفير تكلفة علاج المرضى المذكورين غير القادرين على ذلك، ومنحهم فرصاً أكبر للحياة والشفاء.

وقال أحمد مسمار أمين السر العام لـ«البيان»، إن الجمعية خصصت العام الماضي 4 ملايين وواحداً وعشرين ألف درهم لسداد تكلفة غسيل كلى 131 مريضاً من دبي والمناطق الشمالية، بواقع 3 غسلات أسبوعياً لكل مريض، مشيراً إلى أن الجمعية توفر هذه المساعدة الطبية للمرضى الذين تنطبق عليهم شروط المساعدة بما في ذلك الإقامة القانونية في الدولة، وفق عقد تجدده كل 3 شهور، لاعتبارات تحددها التبرعات الواردة لمخصصات المشروع الذي يعد بنك دبي الإسلامي أكبر داعميه.

وأضاف: «أطلقنا مشروع توفير تكاليف غسيل الكلى للمرضى ذوي الدخل المحدود في عام زايد 2017 بالتعاون والشراكة مع بنك دبي الإسلامي الذي له السبق في دعمه وتبنّيه منذ اليوم الأول، ضمن مساهماته في تقديم الخدمات المجتمعية والإنسانية ودعم المبادرات النوعية التي تحقق استدامة العطاء، إلى جانب الدعم والتبرع الذي تلقته الجمعية من أهل الخير والإحسان، للتخفيف على هؤلاء المرضى ومساعدتهم في توفير تكاليف علاجهم، خصوصاً أنهم يحتاجون إلى غسيل كلياتهم 3 إلى 4 مرات أسبوعياً بتكاليف تزيد بأضعاف عن مدخولاتهم».

وذكر أمين السر العام أن مجموع ما أنفقته الجمعية على المشروع المذكور منذ إطلاقه بلغ 8 ملايين ونصف المليون درهم، في وقت أكد فيه استمرار الشراكة مع كل من مستشفى ثومبي في عجمان، والمستشفى التخصصي الكندي في دبي، لتقديم الخدمات الطبية للمستفيدين من المشروع بأسعار مخفضة تصل إلى نصف التكلفة في المستشفيات الأخرى ضمن شراكتها.

كما لفت إلى أن الجمعية بصدد التعاقد مع مركز غسيل كلى جديد في دبي لينضم إلى المستشفيين المذكورين.

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