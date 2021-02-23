42 ألف مستفيد من خدمات «إسلامية دبي» 2020

المصدر: دبي-البيان

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، أمس، أن عدد المستفيدين من خدماتها العام الماضي 2020 بلغ أكثر من 42 ألف مستفيد، حصلوا على 54 خدمة متنوعة وفرتها الدائرة عبر قطاعاتها المختلفة.

وتعليقاً على نتائج التقرير السنوي الصادر من إدارة خدمة المتعاملين، أكد الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني، مدير عام الدائرة، أن الأخيرة حدثت قنوات الخدمة استجابة للظروف التي شهدها العالم في ظل جائحة «كوفيد 19»، لضمان استمرارية تقديم الخدمات لجميع فئات المجتمع بالاعتماد على أفضل الممارسات والتقنيات الذكية في هذا المجال.

وأوضح الدكتور الشيباني أن الدائرة حققت مؤخراً نسبة 82.7% في مؤشر سعادة المتعاملين، وفقاً لمؤشر نتائج دراسات سعادة المتعاملين والمتسوق السري التي يجريها برنامج دبي للتميز الحكومي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي في الإمارة، مضيفاً أن الهدف مستقبلاً الوصول إلى نسبة 100% وتحقيق المركز الأول، في وقت أكد فيه السعي المتواصل لفرق العمل بالدائرة لوضع الاستراتيجيات والبرامج التي من شأنها توفير أفضل الخدمات للمتعاملين.

وأوضح التقرير أن خدمات قطاع الشؤون الإسلامية حظيت بأكبر عدد من المستفيدين، ليصل إلى قرابة 40 ألف متعامل توزعت طلباتهم بين «الفتاوى بواقع 27470، و1436 طلب إصدار تصريح لنشر أو طباعة مواد إسلامية، و3818 طلب إشهار الإسلام، و1319 طلب استشارة دينية، بالإضافة إلى 6039 مستفيداً من الخدمات الأخرى.

ووصل عدد المتعاملين المستفيدين من خدمات قطاع العمل الخيري إلى 919 متعاملاً، وتوزعت بين إصدار تصريح لإقامة فعالية خيرية، وإصدار موافقة لتعيين موظفين أو متطوعين بمؤسسة خيرية، وإصدار تصريح للتعاون مع مؤسسة خيرية خارجية، وخدمات أخرى.

أما عدد المستفيدين من خدمات قطاع الدعم المؤسسي فوصل إلى 583 مستفيداً طلبوا اقتناء إصدارات الدائرة أو مصحف الشيخ مكتوم.

كما بلغ عدد المستفيدين من الخدمات المرتبطة بقطاع شؤون المساجد 532 مستفيداً.

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