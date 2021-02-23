انطلاق الدورة 14 من مؤتمر ومعرض «إبداعات عربية» افتراضياً

المصدر: دبي - وام

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، الرئيس الأعلى لجامعة حمدان بن محمد الذكية.. انطلقت أمس فعاليات الدورة الرابعة عشرة من مؤتمر ومعرض «إبداعات عربية»، افتراضياً، لأول مرة، وتستمر حتى 24 فبراير الحالي، تحت شعار «الابتكار في كل مكان».

افتتح المؤتمر والمعرض، معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، رئيس مجلس أمناء جامعة حمدان بن محمد الذكية، قال فيها إن انطلاق «إبداعات عربية 14»، يمثل دفعة قوية للجهود الدولية الرامية إلى إيجاد آفاق جديدة، لتوظيف وتسخير وتطويع الابتكار بالشكل الأمثل في خدمة مسيرة التعافي من جائحة «كوفيد 19»، التي طالت تداعياتها السلبية كافة القطاعات الحيوية في العالم، مهددةً الصحة العامة، ومحدثةً تغييرات جذرية على المستويات الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف: «يأتي انعقاد الحدث النوعي، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومات حول العالم إلى مواجهة الوباء العالمي، والعودة إلى الحياة الطبيعية، عبر التركيز على إرساء دعائم جديدة ومبتكرة، لضمان استمرارية الأعمال والحفاظ على الوظائف، مع توفير أعلى مستويات الأمن والسلامة والصحة للجميع».

وقال الدكتور عبد السلام المدني رئيس إندكس القابضة، إن الدورة الرابعة عشر من مؤتمر «إبداعات عربية»، وهي أول نسخة افتراضية للحدث.. لاقت إقبالاً كبيراً، ما يعكس بدوره أهمية هذا الحدث،

وقال الدكتور منصور العور رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية: «يشرّفنا إطلاق «إبداعات عربية 14»، في وقتٍ استثنائي، يحتاج فيه العالم إلى حلول فاعلة ومبتكرة لمعالجة القضايا المعاصرة.

وخلال الافتتاح أعلنت الدكتورة ميرة أحمد الريايسة رئيس قسم الأبحاث المشتركة، كلية إدارة الأعمال والجودة في جامعة حمدان بن محمد الذكية، عن الفائز بميدالية كانو لرواد التميز، وهي جائزة تشجع العاملين في حقل الجودة في مختلف أنحاء العالم، للاستمرار في إنجاز عمل من أهم الأعمال، وهو إدخال مفاهيم الجودة والتميز، ودعم تنفيذ برامج تحسين الجودة في مؤسساتهم.

وكانت الميدالية من نصيب اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني بوزارة الداخلية.

وأعلن الدكتور منصور العور، عن الإصدار الأول من «الإطار العالمي لجودة مخرجات التعليم والتعلم للجامعات الذكية والإلكترونية». واستهل الحدث جلسة افتتاحية عن جودة الخدمات، واستمرارية الأعمال ما بعد كوفيد 19.

وشهد اليوم الأول من «إبداعات عربية 14»، إطلاق مسابقة «U-Start»، التي تركز على تشجيع رواد الأعمال من الشباب على السعي إلى إنشاء أعمال تجارية جديدة، تستطيع التأقلم مع التغييرات. وستكون وزارة التربية والتعليم، الشريك الاستراتيجي للمسابقة.

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