شرطة أبوظبي تعرض طائرة عمودية جديدة

المصدر: (أبوظبي - وام)

عرضت إدارة طيران شرطة أبوظبي الطائرة العمودية الجديدة «BELL-429» ضمن فعاليات الدورة الخامسة عشرة لمعرض الدفاع الدولي «آيدكس2021». وتمتاز المروحية الجديدة بأنظمتها الحديثة المتطورة للتصوير الحراري ونقل الصورة من موقع الحدث إلى غرفة العمليات الرئيسي «مركز القيادة والتحكم» بإدارة العمليات في شرطة أبوظبي. وأوضحت إدارة طيران شرطة أبوظبي أن الطائرة تم إدخالها للعمل لتغطية أبوظبي في المهام الشرطية وخصوصاً لتصوير الطرق والازدحامات المرورية، مما يساعد على تحريك الدوريات المرورية للمواقع المزدحمة وفقاً للصور الدقيقة التي تنقلها بما يعزز انسيابية الحركة المرورية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز