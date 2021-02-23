توزيع 10000 شتلة على المنازل في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

تبنت دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية، بالتعاون مع بلديات إمارة الشارقة، توزيع 10000 شتلة من الأشجار المحلية والأشجار المثمرة على المنازل في الإمارة، خلال أسبوع التشجير، تحت شعار «معاً.. فلنزرع الإمارات».

ولفتت الدائرة إلى أنه في ظل الظروف الاستثنائية الحالية بسبب جائحة «كوفيد 19»، ولما يصاحبها من إجراءات وقائية اتخذتها الإمارة للحد من انتشار هذا الوباء، قررت أن يتم العمل على تطبيق فعالية أسبوع التشجير لهذا العام بطريقة مختلفة، وذلك من منطلق حرص الدائرة على تطبيق الإجراءات الاحترازية في هذا الصدد.

وأشار خليفة مصبح الطنيجي، رئيس الدائرة، أن الأمر من شأنه أن يساهم في تثقيف المجتمع حول أهمية الزراعة وتعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق رؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المتمثلة في ضرورة الاهتمام بالزراعة والمحافظة على الثروة النباتية.

مبادرة

وقالت المهندسة فوزية راشد القاضي، مدير بلدية مدينة خورفكان: إن البلدية أطلقت مبادرة توزيع أكثر من 500 شتلة من الأشجار المحلية والأشجار المثمرة على المنازل، وذلك ضمن مشاركتها بأسبوع التشجير الـ41، تعزيزاً لدورها في نشر الرقعة الخضراء وزراعة الأشجار في المدينة.

وقال مبارك راشد الشامسي، مدير بلدية الحمرية، إن بلدية الحمرية أطلقت العديد من الفعاليات والمبادرات النوعية في إطار مشاركتها في فعاليات أسبوع التشجير (41) بالتعاون مع دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية، المقامة تحت شعار (معاً.. فلنزرع الإمارات).

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