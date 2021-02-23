سلسلة أنشطة افتراضية لـ «طرق دبي»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات، تنظيمها سلسلة من الأنشطة الافتراضية من 21 فبراير وحتى 25 فبراير 2021، تزامناً مع فعاليات شهر الإمارات للابتكار «الإمارات تبتكر 2021»، الذي يقام على مستوى جميع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.

والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية في دولة الإمارات، وتأتي مشاركة الهيئة في شهر الابتكار 2021، تأكيداً منها على ترسيخ وتعميم ثقافة الابتكار بين مختلف المؤسسات والقطاعات التابعة لها من جهة، وشركائها من القطاعين الحكومي الخاص من جهة أخرى، إلى جانب تشجيع روح الابتكار لدى رواد الأعمال، والشركات الناشئة في قطاعي النقل والمواصلات، بما يخدم رؤية الهيئة وتطلعات إمارة دبي ودولة الإمارات المستقبلية.

وقال ناصر بوشهاب المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في الهيئة: «تنظم الهيئة على هامش فعاليات «الإمارات تبتكر 2021»، أنشطة متنوعة، يشارك فيها موظفو الهيئة، و31 مشتركاً من قطاع النقل ومراكز الابتكار والجهات الأكاديمية، ممثلين في أساتذة الجامعات والباحثين وكبار المستشارين، حيث تقام جميع هذه الأنشطة عبر تقنيات الاتصال الافتراضية، حرصاً من الهيئة على نشر ثقافة الابتكار، باتباع أعلى التدابير الوقائية.

وأضاف: «تضمنت أجندة اليوم الأول من فعاليات الهيئة، عقد مؤتمر افتراضي، بمشاركة نخبة من موظفي الهيئة، وشركائها من مختلف الجهات، وتم خلاله إطلاق مبادرة «مجتمع الابتكار»، المعتمدة من المعهد العالمي لإدارة الابتكار.

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