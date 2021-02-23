109 مشاريع ابتكارية في الطاقة المتجددة والفضاء والتكنولوجيا بجامعة الإمارات

المصدر: العين – داوود محمد

شهدت مجالات علوم الطاقة المتجددة وعلوم الفضاء والتكنولوجيا ومصادر المياه والنقل، إقبالاً من قبل الطلبة والباحثين المشاركين في فعاليات أسبوع الابتكار الذي تنظمه جامعة الإمارات تحت شعار «الإمارات تبتكر» في الدورة السادسة لعام 2012، وأكدت الدكتورة خولة الكعبي، الرئيس التنفيذي للابتكار في الجامعة، أن حجم المشاركات الابتكارية بلغ 265 مشاركاً منهم 185 طالباً وطالبة فيما بلغ عدد المشاريع المقدمة 109 مشاريع بحثية ابتكارية، تركزت في علوم الطاقة المتجددة، الفضاء، النقل، مصادر المياه، التربية الابتكارية، الابتكار الإداري والاجتماعي.

وأشارت إلى أن فريق العمل من أعضاء لجان التحكيم قاموا بدراسة الأبحاث كافة وتم قبول 75 بحثاً مستوفية للشروط العلمية والأكاديمية، وفاز 15 مشروعاً، منها 5 مشاريع طلابية، 7 مشاريع لأعضاء هيئة التدريس، 3 مشاريع للموظفين، إذ حرصت اللجان على اختيار المشاريع التي تسعى إلى ترجمة الابتكار إلى واقع ملموس، يساهم في رفع الخطط والبرامج المبنية على البحث العلمي النوعي، وفق الخطط والبرامج الاستراتيجية الوطنية استعداداً للاحتفال باليوبيل الذهبي لقيام دولة الإمارات.

تكريم

وتم إعلان أسماء الأبحاث والمشاريع الابتكارية المشاركة في الدورة السادسة وتكريم الفائزين من قبل الرئيس الأعلى للجامعة.

وتستمر الفعاليات عبر تقنيات التواصل لعرض المشاريع ومناقشة الأبحاث العلمية إذ تمت مناقشة الآفاق المستقبلية في تربية الماشية في كلية نظم الأغذية والزراعة، ونظام مبتكر لمراقبة الجودة الصناعية للتكنولوجيا المتقدمة في مختبر التشريعات بدولة الإمارات والجغرافيا الزراعية ووجهات النظر في تبني المحاصيل وراثياً، والإبداع في البحث القانوني، وفرص المرأة في المجال الزراعي، إضافة لعدد من النقاشات وورش العمل في القيادة والابتكار.

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