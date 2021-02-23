55 ورقة بحثية نشرتها «كهرباء دبي» في مؤتمرات ومجلات عالمية

المصدر: دبي - البيان

قدم مركز البحوث والتطوير التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي خلال العام الماضي 11 ورقة بحثية في مؤتمرات علمية دولية ونشر 4 أوراق بحثية في دوريات متخصصة محكمة، ما يرفع إجمالي عدد الأوراق العلمية التي نشرها المركز في مؤتمرات ومجلات علمية عالمية إلى 55 ورقة بحثية.

وشملت مجالات البحث في المركز خلال العام 2020 مجالات متنوعة منها التحليل طويل المدى لتأثير الزمن على نماذج الألواح الكهروضوئية ثنائية الوجه ضمن الظروف المناخية الصحراوية، والتعريف العملي الأول للأبنية صفرية الطاقة تقريباً في المناخات القاسية، وخوارزميات الفحص والكشف الآلي عن أعطال الألواح ويعتبر هذا البحث فريداً من نوعه على مستوى العالم وقد فازت الفكرة بجائزة «الفكرة المتميزة» ضمن جوائز قمة الأفكار الأمريكية 2020، والتحسين التفصيلي لتصميم مصانع الأمونيا باستخدام الطاقة الشمسية على نطاق واسع، كما نظم المركز 24 جلسة فنية وندوتين نقاشيتين.

7 «براءات»

وتقدم مركز «البحوث والتطوير» بطلب لتسجيل 7 براءات اختراع جديدة فيما حصل على براءة اختراع نظام مبتكر متخصص في محطات الشحن الذكية للمركبات الكهربائية يتيح شحن جميع أنواع المركبات الكهربائية باستخدام كابل وقابس واحد سواء المركبات التي يتم شحنها عن طريق التيار المتردد أو التيار المباشر.

وقال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، «تساهم الهيئة من خلال مركز البحوث والتطوير في استشراف المستقبل وتطوير الخطط الاستباقية بعيدة المدى لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة وابتكار التقنيات الإحلالية التي تعمل على توفير خدمات عالمية المستوى تعزز جودة الحياة في دبي.

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