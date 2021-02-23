شرطة الشارقة تواصل فعالياتها الابتكارية

المصدر: الشارقة – البيان

شهد اللواء سيف الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، مختبر الابتكار لفريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والشركاء، الذي نظمته إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء بشرطة الشارقة، بمقر نادي ضباط الشرطة، تزامناً مع أسبوع «الإمارات تبتكر 2021»، التي تستمر فعالياته على مستوى الدولة، حتى 27 فبراير الجاري، بمشاركة عدد من رؤساء وممثلي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية‏، بهدف تطوير منظومة إدارة الأزمات بفكر ابتكاري وريادي، وحضر المختبر، سعادة العميد عبد الله مبارك بن عامر نائب القائد العام، وعدد من المديرين ‏العامّين ونوابهم.‏

محوران

وتضمن المختبر الابتكاري، مناقشة محورين أساسيين بتطوير الخطة الخاصة بإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لمواجهة جائحة كوفيد 19، ‏ويناقش محور ضبط المخالفين المعني بالجهات المنفذة، والمخالفات المتكررة، ومتابعة ومراقبة البروتوكول الوقائي، أما محور الوقاية، فيناقش التواصل مع المصاب ومتابعة الحالة، والفحص، والتطعيم، وتم عرض الأفكار التي طُرحت في المختبر، ومناقشتها مع الفرق المشاركة، لإيجاد الحلول للمحاور، للخروج بمخرجات إيجابية تدعم الأهداف المشتركة.

وأكد اللواء سيف الشامسي، أهمية إقامة المختبرات الابتكارية، لدورها الكبير في توليد حزمة من الأفكار، والآراء ‏والمقترحات الهادفة، التي تسهم في البحث عن الفرص والتحديات والحلول، للخروج بالعديد من ‏الأفكار الإبداعية والمبتكرة، لتطبيقها على أرض الواقع، والتي تصب في تعزيز أمن ‏وسلامة المجتمع، مقدماً شكره للمشاركين من شركاء القيادة الاستراتيجيين، على دورهم الفعال في دعم الجهود الرامية لتحقيق وتعزيز الأمن المجتمعي.

وأضاف اللواء الشامسي: «محور المختبر الابتكاري هذا العام، يحاكي واقعنا الذي نعيشه، بمواجهة جائحة كوفيد 19، والذي أصبح أكبر تحدٍ للعالم أجمع، ونحن هنا اليوم، من خلال توليد الأفكار الابتكارية للحد من الجائحة، والتي ستخدم كافة الجوانب الاجتماعية، والأمنية، والاقتصادية، والسياحية، وغيرها».

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