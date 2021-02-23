شرطة عجمان تناقش تعزيز الجاهزية الأمنية

المصدر: عجمان - البيان

استقبلت القيادة العامة لشرطة عجمان وفداً من الإدارة العامة للعمليات المركزية الاتحادية بوزارة الداخلية، حضر لمناقشة التوجه الاستراتيجي لمنظومة الجاهزية وسبل توحيد الجهود والتعاون لتعزيز الاستعداد والدعم الأمني بالوزارة.

وكان في استقبالهم العميد مبارك خلفان الرزي مدير عام الموارد والخدمات المساندة، والعميد عبدالله سيف المطروشي مدير عام العمليات الشرطية، وترأس الوفد العميد ركن دكتور علي سالم الطنيجي مدير عام العمليات المركزية الاتحادية، يرافقه العقيد جمعة سالم الزعابي مدير إدارة العمليات، وأعضاء فريق عمل منظومة الجاهزية والاستعداد بوزارة الداخلية.

ورحب مدير عام الموارد والخدمات المساندة بشرطة عجمان بوفد وزارة الداخلية، مشيداً بجهودهم وسعيهم الدائم لتوحيد الجهود وتعزيز التعاون بين القيادات الشرطية، وحرصهم على تعزيز الجاهزية والاستعداد والدعم الأمني.

وناقش المجتمعون عدداً من المواضيع الهامة ذات الصلة بالتوجه الاستراتيجي لوزارة الداخلية، والتي تعزز ضمان الجاهزية والاستعداد والدعم الأمني، واستعرضوا مجموعة من النظم الاستراتيجية التي تحقق الجودة والريادة في مجال الجاهزية والاستعداد، وتعزز سرعة الاستجابة.

وأكد المجتمعون أن التوجه الاستراتيجي للوزارة يدعم تحقيق رؤيتها بأن تكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم أمناً وسلامة، ونشر الرسالة التي تركز على العمل بكفاءة وفاعلية لتعزيز جودة الحياة لمجتمع الإمارات، عبر تقديم أفضل الخدمات الأمنية وفقاً للمعايير الاستراتيجية، لذلك لابد من دعم هذا التوجه الاستراتيجي البناء، وتعزيز الجاهزية والاستعداد وسرعة الاستجابة.

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