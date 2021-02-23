شرطة بر دبي تسجل البلاغات الأمنية في الدوريات لتسريع ملاحقة المتهمين

المصدر: دبي - شيرين فاروق

حقق مركز شرطة بر دبي نتائج إيجابية عبر مركز الخدمة الموحدة والذي يهدف إلى تقديم الخدمة في مكان الواقعة نفسه، وتحقيق صفر مراجعين للمركز، ويقوم المركز بتسجيل البلاغات في الدوريات الأمنية دون الحاجة إلى انتقال المبلغ إلى مركز الشرطة.

حيث تم تدريب 400 شخص على الخدمة عبر 20 دورية أمنية على مدار الساعة وتزويدهم بجهاز «آيباد» متطور مربوط بالمركز لتدوين البلاغات، وهو الأمر الذي أسهم في اختصار جهد ووقت المتعامل وسرع من تدوين الإفادات وبالتالي سرعة إلقاء القبض على المتهمين.

وأكد العميد عبدالله خادم بن سرور المعصم مدير مركز شرطة بر دبي لـ«البيان»: أن المركز حقق انخفاضاً 13% في الجرائم المقلقة مع نهاية عام 2020 مقارنة بعام 2019، حيث تم تسجيل 13 ألفاً و134 بلاغاً العام الماضي فيما سجل عام 2019 عشرين ألفاً و900 بلاغ مقلق، فيما تم تسجيل 1389 بلاغ شيكات وبلغت قيمة التسويات الودية 216 مليوناً و803 آلاف درهم في 1284 قضية.

قضايا اليوم الواحد

وقال العميد المعصم إن مركز شرطة بر دبي أول مركز يطبق قضايا اليوم الواحد عبر تحويل القضايا البسيطة إلى النيابة في اليوم نفسه لسرعة البت فيها، كما أنه أول مركز يطبق التحول اللاورقي بنسبة 90%، كما نجح في تطبيق نظام الخدمة الموحد وبرنامج «دروب آمنة» و«باقة السعادة» وغيرها من البرامج التي حققت نجاحاً كبيراً وتم تعميمها على كافة مراكز الشرطة، منوهاً بأن نسبة الرضا الوظيفي بلغت 90% العام الماضي.

وأضاف العميد المعصم أن المركز تمكن من إلقاء القبض على متهمين في غضون ساعات في قضايا عدة بفضل سرعة الانتقال والتواصل مع الدوريات وحنكة رجال التحريات ومنها إلقاء القبض على اثنين من الجنسية الآسيوية قاما بخطف شخص آسيوي بسبب منافسات فيما بينهم على التجارة.

حيث ترصدا له واستمرا في مراقبته حتى ركب سيارته مع شخص آخر وقاما بخطفه، وتوجها به إلى منطقة غير معلومة فيما أبلغ الشخص الذي كان برفقته الشرطة التي تحركت على الفور، وبين أن الجناة اعتديا بالضرب على الضحية وتركاه في منطقة صحراوية وهربا فيما تمكنت الدوريات من إلقاء القبض عليهما في غضون 4 ساعات.

تطوير

أفاد العميد عبدالله المعصم بأن فريقاً من العاملين في المركز قام بتطوير جهاز لرفع الأدلة الجنائية المادية من موقع الحادث بعد انتقال الدورية للبلاغات البسيطة، وإرسال الأدلة إلى المختبر بشكل آلي، ويهدف الجهاز إلى زيادة كفاءة وفاعلية استخراج الأدلة الجنائية من خلال تمكين أفراد القوة بجميع المستويات من استخدام التقنيات المتطورة وسرعة الوصول إلى الجناة بسرعة كبيرة.

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