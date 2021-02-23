«كليفلاند كلينك أبوظبي» يتسلم كمامات «N95» إماراتية الصنع

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركتا هانيويل «المسجلة في سوق بورصة نيويورك تحت الرمز: «HON» وشركة ستراتا للتصنيع، المملوكة بالكامل لمبادلة للاستثمار، عن توسيع نطاق دعمهم لمساعدة مقدمي الرعاية الصحية والكوادر الطبية وخدمات الطوارئ في إمارة أبوظبي، وذلك من خلال توقيع عقد مع مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي لتسليم المستشفى كمامات «N95» المصنوعة في دولة الامارات.

وتم إنشاء خط الإنتاج في منشأة ستراتا في العين لتصنيع كمامات عالية الجودة المعتمدة لتلبية معايير N95 و FFP2 في العام الماضي، حيث تتوفر الكمامات للشركات في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط.ويمكن لكمامات شركة هانيويل المعتمدة تصفية 95% من الجزيئات الصلبة والسائلة الكبيرة والصغيرة، إذ إن لا توفر الكمامات غير المعتمدة وفقاً لمعيار N95 هذا المستوى من الحماية ضد استنشاق الجسيمات الصغيرة المحمولة في الهواء.

ولعبت مبادلة دوراً حيوياً في دعم قطاع الرعاية الصحية لضمان سلامة ورفاهية المجتمعات، حيث عملت على تعزيز الاتفاقية الأولية بين الشركتين للاستفادة من أحدث التقنيات والآلات في المنشأة، حيث تعد المنشأة قادرة على إنتاج أكثر من 90 ألف كمامة يومياً.

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