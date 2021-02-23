500 درهم مخالفة رمي الكمامات والقفازات في الأماكن العامة بدبي

المصدر: دبي - وائل نعيم

أكدت بلدية دبي أن رمي المخلفات في الأماكن العامة بشكل عام، بما فيها مخلفات أقنعة الوجه «الكمامات» والقفازات التي يستخدمها الجمهور للوقاية من جائحة «كوفيد 19»، يعاقب عليها بمخالفة مالية قدرها 500 درهم، وذلك ضمن بنود الأمر محلي رقم 11 لسنة 2003 بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في دبي.

وقال المهندس عبد المجيد سيفائي، مدير إدارة النفايات في البلدية لــ«البيان»: يقوم أكثر من 142 موظفاً من الجهاز الإشرافي والرقابي و709 من أفراد الضبطية القضائية المصرح لهم من أفراد المجتمع، سواء من داخل الدائرة أو خارجها بمتابعة رصد هذه السلوكيات، سواء للمارة أو المركبات.

رقابة

وأضاف: تقوم بلدية دبي بعملية التفتيش من خلال تنفيذ الزيارات اليومية على الأماكن العامة والشواطئ لمراقبة مدى التزام أفراد المجتمع بالإجراءات الاحترازية والوقائية المعمول بها في هذا الشأن.

وأوضحت بلدية دبي، أن التخلص من الكمامات والقفازات في غير الأماكن المخصصة يعتبر سلوكاً غير حضاري يؤدي إلى تشويه المظهر الجمالي والحضاري للإمارة، ويمكن أن يكون ناقلاً لعدوى كورونا، وبالتالي يتطلب جهوداً مضاعفة ومتواصلة من عمال النظافة لإزالتها.

وحول جهود بلدية دبي في رفع الوعي البيئي والصحي لأفراد المجتمع وزرع ثقافة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للجمهور، أوضح أن بلدية دبي تقوم بنشر العديد من الإعلانات التوعوية والتعاميم عبر العديد من القنوات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي للجمهور والقطاعات المختلفة، للتقيد بالتخلص السليم والأمن من المخلفات.

وتابع: منذ بداية بداية الجائحة طلبت بلدية دبي من جميع الشركات العاملة في مجال إدارة النفايات، بضرورة توفير حاويات خاصة لتجميع مخلفات الكمامات والقفازات اليدوية وغيرها من الوسائل التي يستخدمها الجمهور في الحماية الشخصية من فيروس كورونا، وذلك لخصوصية هذه النفايات باعتبارها خطرة على الصحة العامة، ويجب التعامل معها وفق الإجراءات والتدابير المتعمدة في هذا المجال.

كما تضمن التعميم أنه يتوجب على عملاء هذه الشركات كمراكز التسوق والمطاعم والمحلات التجارية ومحلات السوبر ماركت والهايبر ماركت والفنادق والشقق الفندقية وما إلى ذلك، بتوفير حاويات خاصة لمخلفات الكمامات والقفازات الطبية في مواقعها وجميع أفرعها في دبي.

حاويات خاصة

وقال عبد المجيد سيفائي: قامت بلدية دبي بتوفير حاويات خاصة بسعة 240 لتراً للتخلص من القفازات والكمامات في الحدائق العامة ومباني البلدية ومراكز تجميع المواد القابلة لإعادة التدوير في إمارة دبي، ويبلغ عدد عمال النظافة التابعين لإدارة النفايات 2600 عامل ميداني يقومون يومياً بتأدية مهام نظافة المدينة والطرقات العامة وفق أعلى درجات السلامة العامة.

وأوضحت بلدية دبي أنه بخصوص التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية الخاصة بعدم رمي الكمامات والقفازات في غير الأماكن المخصصة لها، أنه يجب على الجمهور أن يتحلى بحس المسؤولية، لأن الكمامات الملقاة في الشوارع من الممكن أن تتطاير بفعل الرياح، وتتسبب في نقل العدوى وانتشار فيروس كورونا.

حيث أكدت جميع الجهات المعنية بالدولة بأهمية الالتزام المطلق بإجراءات الاحترازية، والحرص على عدم إلقاء مخلفات أدوات الوقاية الشخصية من قفازات وكمامات الوجه بالشوارع والأماكن العامة، حفاظاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع ورمي هذه المخلفات في الأماكن العامة هو تشوية للمظهر الجمالي والحضاري للمدينة. كما نفذت بلدية دبي برامج توعوية للعمال والجمهور.

مخاطر

أوضحت بلدية دبي أن ثمة مخاطر صحية وبيئية بسبب رمي الكمامات أو القفازات في الشوارع وعلى الشواطئ تتعلق بشكل أساسي باحتمالية تلوثها بالفيروس نتيجة ارتدائها مسبقاً من قبل أشخاص مصابين، وبالتالي تكون مصدراً عالي الخطورة للمخاطر البيولوجية المتمثلة في نشر الفيروس والبكتيريا، بالإضافة احتمالية انسداد منافذ تصريف مياه الأمطار على أرصفة الشوارع.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز