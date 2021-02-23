إنهاء إجراءات السفر في 10 ثوان

المصدر: دبي - وام

قال العميد طلال الشنقيطي مساعد المدير العام لشؤون المنافذ الجوية بإقامة دبي: إن تدشين البوابات الذكية «رحلة المسافر الذكي» في مطارات دبي تختصر رحلة المسافر إلى النصف مقارنة بالفترة السابقة وتم تحديث الأنظمة على البوابات الذكية السابقة بحيث يكون نفس الممر الذكي بدون استخدم جواز السفر الاعتماد على بصمة الوجه وبصمة العين. وأوضح الشنقيطي: أنه تم الاستغناء عن موضوع الأوراق ومن ضمنها جوازات السفر والبورد.

وأشار الشنقيطي إلى أن وقت استغراق إنهاء إجراءات رحلة السفر من التدقيق على الجواز إلى مأموري الجوازات والدخول لاستراحة الركاب إلى البوابة الأخيرة وهي ركوب الطائرة لا تستغرق أكثر من 10 ثوانٍ، مشيراً إلى أن نسبة الخطأ خلال الفترة التجريبية التي امتدت ثلاثة أشهر كانت صفراً.

ونوه إلى أن البوابات الذكية هي نفس الأنظمة التي استخدمت على الممر الذكي وبذلك نقلل الوقت، لأنه تم الاستغناء عن الجواز والبورد بالنظر للكاميرا أثناء دخول المسافر للطائرة، وأصبح المسافر «معرفاً» في شركة الطيران.

وأما بالنسبة لتحديث بوابات الدخول فسيتم عن طريق إلغاء «الشيك ان» مباشرة من بعد النزول من الطائرة فيتوجهون مباشرة نحو البوابات ومن ثم سير الحقائب.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز