وكيل وزارة الدفاع يلتقي عدداً من ضيوف معرض آيدكس 2021

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل مطر الظاهري، وكيل وزارة الدفاع، أمس بجناح وزارة الدفاع في معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2021» كلاً على حدة.. الفريق يعقوب حسن محمد رئيس أركان قوات الدفاع التنزاني، وفرانسواز دوماس رئيسة لجنة الدفاع الوطني والقوات المسلحة في الجمعية الوطنية لجمهورية فرنسا، وماركوس ديغوت سكرتير المنتجات الدفاعية البرازيلي.

وجرى خلال اللقاءات التي حضرها عدد من كبار الضباط والمسؤولين في وزارة الدفاع والوفود المرافقة للضيوف، استعراض علاقات التعاون التي تربط دولة الإمارات بدول الضيوف، خاصة ذات الصلة بالشؤون العسكرية والدفاعية وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصلحة المشتركة.

كما تم تبادل الأحاديث حول أهمية تنظيم معرض الدفاع الدولي كمنصة عالمية تسهم في الاطلاع على أحدث ما توصل له عالم الصناعات العسكرية من أنظمة ومعدات وتكنولوجيا دفاعية متطورة. وأشاد الضيوف المشاركون بمعرض آيدكس ونافدكس 2021 وإقامته خلال هذه الظروف الاستثنائية تجسد قدرة الإمارات على تنظيم الفعاليات الكبرى واستضافة الوفود وفق أعلى المعايير والإجراءات الاحترازية والوقائية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز