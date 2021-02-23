قائد القوات البرية يبحث العلاقات مع نائب وزير الدفاع الصربي
التقى اللواء الركن صالح محمد صالح مجرن العامري، قائد القوات البرية بمكتبه في معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2021"، الدكتور ليناد ميلورا دوميتش نائب وزير الدفاع الصربي.
وفي بداية اللقاء رحب قائد القوات البرية بالضيف والوفد المرافق له، وتبادل الجانبان الأحاديث حول علاقات الصداقة والتعاون القائم بين البلدين الصديقين.
وجرى خلال اللقاء استعراض وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات والتعاون بين البلدين وسبل تعزيزه وتطويره بما يخدم المصلحة المشتركة.
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