قائد القوات البحرية يستقبل عدداً من ضيوف «آيدكس»

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل اللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان، قائد القوات البحرية، أمس بمكتبه في معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2021» بقيادة القوات البحرية -كلاً على حدة- الفريق أحمد خالد حسن قائد القوات البحرية المصرية، والفريق الركن مهندس تسليح تييري كاليير مدير التطوير الدولي في المفوضية العامة للتسليح الفرنسي، والفريق مارتن سامسون كبير مستشاري الدفاع البريطاني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واللواء دينيش كومار مدير العمليات البحرية بجمهورية الهند.

تم خلال اللقاءات - التي حضرها عدد من كبار ضباط القوات البحرية وأعضاء الوفود المشاركة - استعراض أوجه التعاون ومناقشة عدد من المواضيع العسكرية المشتركة.

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