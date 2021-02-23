نائب قائد القوات البرية يبحث التعاون مع عدد من ضيوف «آيدكس»

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل اللواء الركن سعيد راشد علي الشحي، نائب قائد القوات البرية في «آيدكس 2021» - كلاً على حدة - كيم يون سوك نائب وزير القوة العسكرية وإدارة الموارد الكورية، وتوماس كوبيتشينه نائب وزير الدفاع للتعاون الصناعي في جمهورية التشيك، والفريق سيرجو لويز رئيس مركز عقيدة الجيش البرازيلي.

تم خلال اللقاءات - التي حضرها عدد من كبار الضباط - استعراض أوجه التعاون المشترك مع الدول الصديقة والسبل الكفيلة بتطويرها، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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