الرميثي يبحث التعاون العسكري مع عدد من وزراء الدفاع ورؤساء الأركان المشاركين في «آيدكس»

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة، أمس بمكتبه في معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2021» عدداً من وزراء الدفاع ورؤساء أركان الدول المشاركين في المعرض.

فقد استقبل الرميثي - كلاً على حدة - الفريق أول محمد أحمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري، والفريق أول نديم رضا رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية، والفريق أول بيرهانو جولا جيلالجا رئيس أركان قوات الجيش الإثيوبي، والفريق الركن ذياب بن صقر عبدالله النعيمي رئيس هيئة الأركان لقوة دفاع البحرين، والفريق الركن طيار العابد علوي بوحميد مفتش القوات الملكية الجوية المغربية.

جرى خلال اللقاءات استعراض علاقات التعاون التي تربط بين دولة الإمارات ودول الضيوف، خاصة ذات الصلة بالشؤون العسكرية والدفاعية وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصلحة المشتركة.

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