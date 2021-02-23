قائد القوات الجوية والدفاع الجوي يلتقي عدداً من ضيوف «آيدكس»

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل اللواء الركن طيار إبراهيم ناصر محمد العلوي، قائد القوات الجوية والدفاع الجوي، في مكتبه بمعرض «آيدكس 2021» - كلاً على حدة - نيناد ميلورادوفيتش نائب وزير الدفاع الصربي، وتوماس كوبيتشينه نائب وزير الدفاع للتعاون الصناعي في جمهورية التشيك، واللواء يلما قائد القوات الجوية الإثيوبية.

جرى خلال اللقاءات استعراض علاقات التعاون التي تربط بين دولة الإمارات ودول الضيوف، خاصة ذات الصلة بالشؤون العسكرية والدفاعية وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصلحة المشتركة.

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