الطقس المتوقع على الإمارات الأيام المقبلة
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس في الايام المقبلة على النحو التالي:
الثلاثاء
الطقس: رطب صباحاً مع احتمال تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية - غائم جزئياً إلى غائم أحياناً خاصة ليلاً غرباً.
الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط أحياناً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.
البحر: متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.
الأربعاء
الطقس: رطب صباحاً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية -غائم جزئيا إلى غائم أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية والجزر – انخفاض في درجات الحرارة.
الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.
البحر: متوسط الموج يضطرب أحياناً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.
الخميس
الطقس: غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية والشمالية.
الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.
البحر: متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.
الجمعة
الطقس: رطب صباحاً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية - غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة شرقاً.
الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتنشط أحياناً خاصة على البحر، سرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.
البحر: مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.
السبت
الطقس: رطب صباحاً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية الشمالية والشرقية - غائم جزئياً إلى غائم أحياناً – انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.
الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً على البحر، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.
البحر: متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.