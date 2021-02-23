الطقس المتوقع على الإمارات الأيام المقبلة

المصدر: البيان الإلكتروني

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس في الايام المقبلة على النحو التالي:

الثلاثاء

الطقس: رطب صباحاً مع احتمال تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية - غائم جزئياً إلى غائم أحياناً خاصة ليلاً غرباً.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط أحياناً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.

الأربعاء

الطقس: رطب صباحاً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية -غائم جزئيا إلى غائم أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية والجزر – انخفاض في درجات الحرارة.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: متوسط الموج يضطرب أحياناً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

الخميس

الطقس: غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية والشمالية.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

الجمعة

الطقس: رطب صباحاً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية - غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة شرقاً.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتنشط أحياناً خاصة على البحر، سرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.

السبت

الطقس: رطب صباحاً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية الشمالية والشرقية - غائم جزئياً إلى غائم أحياناً – انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً على البحر، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.

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