إطلاق خدمة «المستشار الزراعي» في دبا الحصن

المصدر: دبا الحصن - عائشة الكعبي

أعلن طالب عبدالله اليحيائي مدير عام بلدية دبا الحصن عن إطلاق خدمة «المستشار الزراعي» عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها، لتقديم الاستشارة للأسر والسكان حول كيفية العناية بحدائقهم المنزلية وتشجيعهم على الزراعة، جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات أسبوع التشجير الوطني الحادي والأربعين الذي يعقد افتراضياً هذه السنة بواسطة تطبيق «ZOOM»، نظراً للظروف السائدة بسبب جائحة كورونا، والذي تتواصل فعالياته على مستوى الدولة في الفترة من 21 - 25 فبراير الجاري تحت شعار «معاً.. فلنزرع الإمارات».

وقال اليحيائي: إن البلدية تسعى بشكل دائم ومستمر على زيادة المساحات الخضراء في المدينة من خلال تنفيذ العديد من المشاريع الزراعية في مختلف أرجاء المدينة وتقوم على مدار العام بتوزيع مئات الأشتال من شتى الأنواع على مختلف المؤسسات الحكومية العاملة في المدينة، وكذلك على السكان لتشجيعهم على الزراعة، وبناء الحدائق الخاصة بهم في بيوتهم ومساكنهم لإعطاء بعد جمالي آخر لأحياء المدينة، وصولاً إلى مدينة خضراء تنعم بظلال الشجر، ويعبق في أرجائها عطر الورود المزروع في حدائقها الغناء«.

وقام مدير البلدية يرافقه عدد من مديري الدوائر في المدينة بزراعة شجر الغاف نظراً لما تمثله هذه الشجرة من أهمية نباتية تعكس طبيعة المنطقة وتعتبر من الأشجار الوطنية الأصيلة في الإمارات، حيث تعد أكثر الأشجار تحملاً للظروف القاسية، وعليه تحرص البلدية على زراعتها في كافة أنحاء المدينة.

وحرصت البلدية في أسبوع التشجير على إطلاق عدد من الفعاليات منها مسابقة»أجمل مكان" لأفضل فيديو منزلي يتم تصويره لحديقة البيت، يبين من خلاله جهود أفراد الأسرة ومشاركتهم في تشجير حدائق بيوتهم، وزراعة الورود والأشجار والنباتات المثمرة، وإنتاج الغذاء الصحي داخل منازلهم وبيوتهم، حيث تم خلال الحفل عرض أبرز الأفلام المشاركة بالمسابقة واختيار الأفضل من بينها.

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