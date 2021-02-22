شرطة أبوظبي تُحذر السائقين بـ"4 وسائل مبتكرة" أثناء الضباب

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت شرطة أبوظبي أنها تحرص على تنبيه السائقين بالسرعات المتغيرة ، على الطرق الخارجية التي يغطيها الضباب، عبر 4 وسائل مبتكرة تحذيرية هي التنبيهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمتابعين لحسابات شرطة أبوظبي وتطبيقها الذكي عبر خاصية التنبيهات و رسائل الإنذار المبكر في المناطق التي تخضع لتفعيل منظومة تخفيض السرعات ويتم إرسالها عبر الهواتف الذكية مع بدء نزول الضباب الكثيف وشاشات البوابات الذكية على جميع الطرق الخارجية واللوحات الارشادية الإلكترونية على يمين الطريق .



وأوضحت أن خفض السرعة خلال أوقات الضباب هو إجراء وقائي وقتي، يهدف إلى الحد من الحوادث المرورية التي تحدث بسبب انعدام الرؤية على الطرق ويتوجب على السائقين من تلقاء أنفسهم خفض السرعة إلى 80 كيلو متر في الساعة عند مشاهدة نزول الضباب، حماية لأنفسهم ومستخدمي الطريق.

ودعت السائقين إلى الالتزام بالقيادة الآمنة أثناء الضباب ومتابعة حالة الطقس قبل التحرك بالمركبة، وخفض السرعات وترك مسافة أمان كافية.

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