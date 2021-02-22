طقس غائم غداً في الإمارات مع فرصة لسقوط الأمطار

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم أحيانا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية والجزر ليلا، ورطبا ليلا وصباح الأربعاء مع احتمال تشكل ضباب وضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على البحر، وتكون شمالية غربية / 15 - 25كم/س، تصل إلى 35 كم/س.

وذكر المركز في نشرته اليومية أن الخليج العربي سيكون متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:14 والثاني عند 00:52 والجزر الأول عند الساعة 17:37 والثاني عند الساعة 03:11.

ولفت إلى أن بحر عمان سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند 20:25 والثاني عند الساعة 07:00 والجزر الأول عند الساعة 13:11 والثاني عند الساعة 02:00 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 29 17 85 30 دبــي 29 19 80 25 الشارقة 30 15 85 30 عجمان 28 19 90 35 أم القيوين 28 14 90 30 رأس الخيمة 27 16 80 25 الفجيرة 29 21 70 30 العين 30 16 65 25 ليوا 30 15 90 30 الرويس 27 18 85 35 السلع 26 19 75 35 دلما 24 19 75 60 طنب الكبرى 25 20 80 55 طنب الصغرى 25 20 80 55 أبو موسى 25 20 80 55.

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