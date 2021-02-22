"إقامة دبي" تدشن مشروع رحلة المسافر الذكي باستخدام بصمة الوجه خلال 5 ثوانٍ

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

عملت إقامة دبي على تحديث البوابات الذكية في مطارات دبي بحيث يتمكن المسافر من إنهاء إجراءات السفر في مدة 5 ثوان بمجرد المرور بالبوابة الذكية وقراء بصمة الوجه.

ووفق العميد طلال الشنقيطي، مساعد المدير العام لشؤون المنافذ الجوية، تم تحديث كل البوابات الذكية بمطارات دبي للعمل ببصمة الوجه وتسهيل رحلة المسافرين.

وقال الشنقطيبي: "تمت تجربة البوابات لمدة ثلاثة أشهر وكانت نسبة الخطأ صفر.. تم الاستغناء عن الأروراق والوثائق ويتم التعرف على المسافر ببصمة الوجة بطريقة أكثر سهولة.

تتطلب الخدمة تسجيل مسبق لمرة واحدة ومن ثم استخدام البوابات الذكية.

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