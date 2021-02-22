سيف بن زايد: «آيدكس» و«نافدكس» قلعتان من قلاع نهضة الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

زار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس، معرض «آيدكس 2021» المقام حالياً بمركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» بمشاركة دولية واسعة.

وقال سموه عبر «تويتر»: «بقيادة سيدي الشيخ خليفة بن زايد وسيدي الشيخ محمد بن زايد الله يحفظهم.. أصبح آيدكس ونافدكس قلعتان من قلاع نهضة الإمارات، يشعان في أبوظبي ترحيباً بضيوف العالم، وتتألق شركاتنا وصناعاتنا الوطنية انعكاساً لفخر الدولة بقدرات أبنائها، في الحدث العالمي الذي تحتضنه أبوظبي في حضورٍ بهي».

وتفقد سموه عدداً من الأجنحة الوطنية التي تعرض أحدث ما توصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية بالدولة من تكنولوجيا ومعدات متطورة ومبتكرة، والتي تعكس التطور في قطاع الصناعات الدفاعية الوطنية، حيث استمع سموه من مسؤولي هذه الأجنحة لموجز عما يتم عرضه من هذه الصناعات المتطورة.

كما شملت جولة سموه في عدد من الأجنحة العربية والدولية الاطلاع على أهم التقنيات التي تقدمها في المجالات العسكرية والدفاعية والاتصالات وأنظمة الحماية والأمن. إلى ذلك، التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، أمس، الفريق بوبوجونوف بولات رازاكوفيتش وزير الشؤون الداخلية في جمهورية أوزبكستان، وذلك على هامش معرض «آيدكس 2021».

وبحث سموه والوزير الضيف عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون في المجالات الشرطية والأمنية بين البلدين الصديقين.

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