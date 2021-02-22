ندوات افتراضية حول الجينات البشرية وعلم الجينوم

المصدر: دبي - البيان

ينظم المركز العربي للدراسات الجينية، أحد مراكز جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية سلسلة ندوات افتراضية تناقش موضوع «الجينات البشرية وعلم الجينوم» إذ سيتبادل مجموعة من الأطباء والباحثين المتميزين من داخل الدولة وخارجها في مجال علم الجينات خبراتهم وتجاربهم مع المشاركين في الندوات.

وتعقد الندوة الأولى بعد غد وستناقش موضوع «العوامل الجينية في الأمراض المعدية»، وسيتحدث في الندوة الدكتور أحمد أبو طيون مدير المختبر الجيني في مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال والدكتور يوسف إدغدور أستاذ مساعد في علم الأحياء بجامعة نيويورك أبوظبي.

وأشاد عبدالله بن سوقات المدير التنفيذي لجائزة حمدان الطبية بموضوع الندوة وتخصيصها لمناقشة العوامل الوراثية في الأمراض المعدية، إذ سيتلقى المشاركون في الندوة خبرات كوكبة من المتخصصين والباحثين في مجال علم الوراثة البشرية مع ضمان التواصل المباشر مع الالتزام بمعايير السلامة وبما يتماشى مع استراتيجية الدولة في الحفاظ على التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس «كوفيد - 19» المستجد.

أهداف

وقال الدكتور محمود طالب آل علي: إن تنظيم هذه الندوات يحقق أحد أهداف المركز وهو الجمع بين الخبرات والموارد المتنوعة في هذا المجال وضمان المشاركة بالنتائج الطبية والبحثية والتطورات التقنية.

وجدير بالذكر أن سلسلة الندوات الافتراضية ستعقد شهرياً من شهر فبراير إلى شهر أكتوبر 2021 وستناقش عدداً من الموضوعات في علم الوراثة البشرية مثل: الوراثيات السكانية، العلاج الجيني، البيانات الضخمة في علم الجينوم، الوراثة السريرية، الاستشارة الوراثية، الاضطرابات الاستقلابية، كما سيحصل جميع المشاركين على ساعة تعليم طبي مستمر معتمدة من جامعة الإمارات العربية المتحدة.

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