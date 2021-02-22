30500 ساعة تطوعية لأعضاء «كلنا شرطة»

المصدر: (أبوظبي ـ البيان)

نفذ أعضاء كلنا شرطة نحو 30 ألفاً و500 ساعة ميدانية تطوعية لتأمين وخدمة جمهور مهرجان الشيخ زايد التراثي على مدار 3 أشهر.

وأكد العميد الدكتور حمود سعيد العفاري مدير إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع، حرص شرطة أبوظبي على التعاون والتنسيق المشترك مع مختلف مؤسسات الدولة لتعزيز ضمان استمرار إمارة أبوظبي كمجتمع ينعم بالأمن والسلامة.

وأوضح أن شرطة أبوظبي عملت على إبراز الأنشطة التي ترسخ الهوية الوطنية، وتعزز من سمعتها وكفاءتها وتبرز إنجازاتها الهادفة لخدمة الجمهور وإسعاده.

وقال، إن فريق أعضاء كلنا شرطة والذي ضم 40 عضواً من المشاركين يومياً على مدار الأشهر الثلاثة عمل بتفانٍ واجتهاد في خدمة زوار المهرجان بأفضل الممارسات لتطبيق التدابير والإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي ضمن جهود الدولة في الوقاية من جائحة «كورونا» إلى جانب تنظيم وتسهيل حركة الدخول وخروج الجمهور بسهولة ودعم الجهات المشاركة والأجنحة في مختلف أنشطتها.

وأعربت إدارة مهرجان الشيخ زايد التراثي عن شكرها وتقديرها لفرق مبادرة «كلنا شرطة» لجهودهم المتميزة والرائدة.

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