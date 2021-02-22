عبدالله بن زايد: «آيدكس» تجمّع عالمي بارز لمستقبل يسوده التفاؤل والأمل

المصدر: أبوظبي - وام

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أن معرض «آيدكس 2021» يعد تجمعاً عالمياً بارزاً، من أجل مستقبل يسوده التفاؤل والأمل للبشرية.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها سموه في المعرض الذي افتتح أعماله أمس.

واستهل سموه جولته بزيارة جناح شركة «إيدج» الوطنية الشريك الاستراتيجي لمعرضي «آيدكس» و«نافدكس» 2021 وتضم تحت مظلتها أكثر من 26 شركة متخصصة في جميع قطاعات الصناعات الدفاعية والأمنية، كما زار جناح مجموعة «إنترناشيونال جولدن جروب- آي جي جي»، الذي يضم 50 شركة متخصصة في الصناعات الدفاعية والأمنية والتكنولوجية.

وانتقل سموه إلى جناح شركة «بوينج» إحدى أكبر شركات الطيران في العالم والرائدة في صناعة الطائرات التجارية وأنظمة الدفاع والفضاء الآمن، كما تعرف على جناح شركة «ريثيون تكنولوجيز» المزود الرائد عالمياً لأنظمة الطيران والدفاع.

كما زار سموه جناح شركة «كولينز أيروسبيس» إحدى وحدات «ريثيون تكنولوجيز» والرائدة في مجال الحلول الذكية والمتطورة تقنياً. واطلع سموه على مشاركة جناح مجلس التوازن الاقتصادي في معرض «آيدكس»، وزار سموه جناح «كاليدس» الشركة الإماراتية الرائدة التي تعرض أنظمة دفاعية حديثة ومتطورة.

وانتقل سموه إلى زيارة الجناح الروسي، كما زار سموه جناح الشركة السعودية للصناعات العسكرية «SAMI»، والتي تشارك في «آيدكس 2021» من خلال الجناح السعودي، واختتم سموه جولته بزيارة جناح شركة إيرباص.

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