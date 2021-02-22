10 مليارات دولار استثمارات السعودية في الصناعات العسكرية بحلول 2030

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

تخطط المملكة العربية السعودية لاستثمارات بنحو 10 مليارات دولار (36.7 مليار درهم) في قطاع الصناعات العسكرية بحلول 2030، وحجم تصدير بنحو 666 مليون دولار بحلول العام ذاته مع توفير نحو 40 ألف فرصة عمل مباشرة، و60 ألف فرصة عمل غير مباشرة، في الوقت الذي تشارك فيه بجناح ضخم في معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2021» يحمل شعار «استثمر في السعودية» تقوده وتنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية وعدد من كبرى المؤسسات والشركات الوطنية السعودية المتخصصة في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية. ويضم الجناح السعودي 12 شركة محلية وتستعرض الشركات السعودية في المعرض أحدث المنتجات والمعدات الوطنية التي وصل إليها القطاع في المملكة، كما تبحث فرص الشراكات النوعية مع أبرز اللاعبين في القطاع عالمياً، حيث من المقرر أن يشهد الجناح السعودي توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين عدد من الشركات المحلية والشركات العالمية.

منصة نوعية

وأكد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي رئيس الوفد السعودي، خلال افتتاحه جناح السعودية بالمعرض أمس، أن مشاركة المملكة في «آيدكس» تمثل منصة نوعية لتطوير الصناعة في القطاع عبر خلق شراكات بين اللاعبين في المجال، وتبادل المعارف والخبرات، ونقل التقنية.

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