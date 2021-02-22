«الطيف» الإماراتية تطوّر حلولاً مبتكرة للمنصات الدفاعية

المصدر: (أبوظبي – رامي سميح)

أكد سيف بن علي الدهباشي، الرئيس التشغيلي لشركة «الطيف» الإماراتية، التابعة لشركة «ايدج»، أن الشركة تطوّر حلولاً مبتكرة للمنصات والأنظمة الدفاعية، لافتاً إلى أن الشركة تقدم 4 خدمات رئيسية تتمثل في الصيانة والإصلاح والعمرة، والدعم اللوجستي، والتدريب الفني، والهندسة، حيث توفر الشركة الجاهزية التشغيلية الكاملة، من خلال الخدمات المرنة لإدارة عمليات الصيانة والتطوير وسرعة الاستجابة للاحتياجات المتغيرة.

وأضاف الدهباشي أن خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة التي تقدمها الشركة تشمل مجموعة متنوعة من الآليات والمعدات العسكرية، إضافة إلى خدمات متكاملة وذات جودة عالية ترفع من جاهزية الأسطول، حيث تشمل الخدمات إعادة بناء المركبات وإصلاح المركبات ومكوناتها الإلكترونية والكهربائية، وإعادة بناء المكونات (محركات ونواقل الحركة والصناديق)، وتحديث وتطوير المركبات ومكوناتها وتجديد مكونات المركبات، وأعمال الدهان واللحام على هياكل المركبات من الداخل والخارج.

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