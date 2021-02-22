مسؤولون في أبوظبي: حريصون على الابتكار لتعزيز الريادة

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد مسؤولون في أبوظبي الحرص على ترسيخ منهجية وممارسات الابتكار لاستكشاف آفاق مستقبلية واعدة تعزز الريادة والتميز في العمل.

وأشاد اللواء مكتوم علي الشريفي المدير العام لشرطة أبوظبي في كلمة بمناسبة انطلاق أسبوع الابتكار تحت شعار الإمارات تبتكر 2021، بتوجيهات القيادة الرشيدة ودعمها في تبني استراتيجية أمنية شاملة لها الدور الأساسي في ريادة الأداء الأمني، وبسط الاستقرار، ليتناسب مع النهضة المتقدمة التي يحققها الوطن ليغدو واحة أمن وأمان.

وأشار إلى حرص شرطة أبوظبي على رفع نسبة شعور الجمهور بالأمان وتعزيز الروابط والثقة بين الشرطة والمجتمع، من خلال تبني استراتيجيات شاملة، ومبادرات ابتكارية طموحة، وتقديم خدمات استباقية متميزة تعزز من ريادة الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية مؤكداً أن القيادة العامة لشرطة أبوظبي تسير على الطريق بخطوات واثقة نحو الريادة الأمنية عالمياً وباستباقية ونهج تشاركي.

وأوضح أن التميز المؤسسي يكمن في العمل بروح الفريق الواحد، داعياً إلى ابتكار أفضل الوسائل والأساليب في تقديم الخدمات المتميزة للمتعاملين والمراجعين، وتيسير الحصول على الخدمة مشيداً بالإنجازات التي حققتها ابتكارات المنتسبين في الارتقاء بمسيرة العمل التطويري لشرطة أبوظبي وتوجهها نحو استشراف المستقبل.

من جانبه أكد المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي أن الابتكار يؤسس للخمسين عاماً المقبلة في إمارة أبوظبي وسائر أنحاء دولة الإمارات، ويعزز تطوير قطاعي الطاقة والمياه وفق أعلى المعايير العالمية.

وقال بمناسبة انطلاق أسبوع الإمارات للابتكار: يحمل الابتكار في طياته نموذجاً متقدماً ومرناً لإيجاد حلول غير تقليدية لتحدياتنا كافة في دولة الإمارات، وتولي القيادة أهمية قصوى لتعزيز الابتكار وترسيخه في المجتمع، وهو ما يدفعنا إلى العمل المشترك على تعزيز الابتكار في القطاعات الاقتصادية كافة من أجل جني ثماره في إحداث طفرة في جوانب حياتنا كافة وخلق فرص أفضل للأجيال القادمة.

وأيضاً، قال محمد بن جرش الفلاسي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي إن أسبوع الإمارات للابتكار منارة تضيء مسيرة دولة الإمارات والأجيال القادمة، وإن القيادة الرشيدة حريصة على تطبيق نهج الابتكار في جوانب الحياة كافة لضمان استمرار مسيرة التنمية الشاملة في كل المجالات.

وقال بمناسبة انطلاق أسبوع الإمارات للابتكار: يعد الابتكار أداة مرنة في يد الشعوب من أجل تحسين حياتهم نحو الأفضل، وطالما كان الابتكار هو الحل للكثير من التحديات التي واجهت البشرية عبر تاريخها.

كما أكد العميد محمد العامري المدير العام لهيئة أبوظبي للدفاع المدني أن دولة الإمارات العربية المتحدة أصبحت واحدة من أبرز الدول العالمية في تقدمها وتطورها انطلاقاً من إيمان القيادة بأهمية الابتكار واستشراف المستقبل باعتباره نمط تفكير يشجع على التجربة والاختبار والإبداع لإطلاق طاقات أبناء الإمارات نحو آفاق جديدة.

وأشاد في كلمة بمناسبة انطلاق فعاليات أسبوع الإمارات للابتكار بتوجيهات القيادة بترسيخ مفهوم وثقافة الابتكار في مجتمع الإمارات وتعميم المعرفة ونشرها لبناء جيل من المبتكرين.

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