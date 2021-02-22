بلدية العين تطلق «من التحدي للابتكار»

المصدر: العين- وام

افتتح علي خليفة القمزي مدير عام بلدية مدينة العين، فعاليات «الإمارات تبتكر 2021» الافتراضي، تحت شعار «من التحدي للابتكار»، عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة جهات حكومية وخاصة، وعدد من المؤسسات الأكاديمية في مدينة العين.

وقال القمزي في كلمته: ونحن في طريقنا للخمسين، جعلنا الابتكار والإبداع هو الركيزة الأساسية لتصميم المستقبل، وصياغة شكل الحياة في دولة الإمارات، ضمن رؤية الدولة لتصبح ضمن أفضل دول العالم، بحلول اليوبيل الذهبي للاتحاد، داعياً المؤسسات إلى دعم هذه الرؤية، عبر تبنّي ممارسات الابتكار، ونوه بأن بلدية مدينة العين، حرصت على تنظيم شهر الإمارات للابتكار بشكل سنوي، وإنشاء مكتب متخصص للإبداع والابتكار، لتبنّي الأفكار الإبداعية وتصنيفها، ووضع الحلول لتطبيقها على أرض الواقع، بالإضافة لإقامة الدورات التدريبية وورش العمل دعماً للابتكار.

وأكد أن إطلاق فعاليات الإمارات للابتكار هذا العام بشكل افتراضي، يعزز مفهوم الابتكار بمشاريع أكثر تميزاً، وبشكل يلبي توقعات المواطنين والمقيمين، لمستقبل أفضل في مدينة العين، وقال: خلال هذه الفعاليات، سنتواصل مع جميع أصحاب الابتكارات في المدينة، بمؤسساتها التعليمية المختلفة، وسكانها، ومن يرغب بالمشاركة، داعياً الجمهور إلى المشاركة، من خلال الحضور الافتراضي، لنشهد سوياً انطلاقنا للخمسين، بابتكارات وأفكار فريدة.

وتهدف فعاليات «الإمارات تبتكر 2021»، إلى ترسيخ ونشر ثقافة الابتكار، وتعزيز المشاركة المجتمعية في تصميم وتطوير التجارب والمبادرات والمشروعات المستقبلية، بالتزامن مع العام الخمسين لقيام دولة الإمارات، وتنفيذ مبادرات متميزة، تعزز مفاهيم وثقافة الابتكار، وتحفز الأفراد والجهات على تكثيف الجهود، وتصميم الأفكار الكفيلة بمواجهة مختلف التحديات.

وأوضح مبارك الشامسي مدير إدارة المعرفة والابتكار في بلدية مدينة العين، أن الفعاليات تتضمن ثلاث منصات افتراضية رئيسة متنوعة، هي «منصة استمطار الأفكار»، التي تجمع أفكار مبتكرة من الخيال المبدع لمجالات استشراف المستقبل، التي تتمحور حول مستقبل الخدمات في البلدية والبنية التحتية، والتصور للحدائق المستقبلية في مدينة العين.

والتي تسهم في رسم صورة مستقبلية للمدينة، وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، إلى جانب «منصة مجلس الابتكار»، التي ستتضمن جلسات تفاعلية مباشرة بطرق مبتكرة، لنشر ثقافة الإبداع والابتكار، ضمن 5 ورش عمل وندوات متنوعة، تبدأ يومياً من الساعة 11:00 إلى 12:30، عبر رابط موقع فعاليات الابتكار «مجلس الابتكار»

ttps://innovationmonth.dmt.gov.ae/ar، وذلك لتعزيز وعي وإدراك الأفراد بأهمية الابتكار، وأثره في واقعهم ومستقبلهم، وتنمية التفكير الإبداعي الذي يقوم على التجربة، واختبار الأفكار لتصميم وتطوير تجارب ومبادرات وحلول مستقبلية، تلامس حياة أفراد المجتمع.

وأضاف الشامسي أن المنصة الثالثة ستكون «معرض منارة الابتكار»، التي تضم أفضل الممارسات المبتكرة حول حلول استباقية للتحديات الملحّة التي ستؤثر إيجابياً في صناعة المستقبل، من خلال استقبال بلدية مدينة العين نخبة من التطبيقات والأفكار المبتكرة من الموظفين والطلبة في جميع المستويات التعليمية وفئات المجتمع، على أن يقوم فريق مختص بدراسة الأفكار والمقترحات الإبداعية في نهاية فعاليات الابتكار، لمتابعة تطبيق أفضل الأفكار الإبداعية.

وذلك لدعم وتحفيز على تقديم أصحاب الأفكار الإبداعية، أفكارهم ومشاريعهم المبتكرة، لتحويل الفكرة إلى حقيقة، وتعزيز المشاركة المجتمعية في تصميم وتطوير التجارب والمبادرات والمشروعات المستقبلية، بالتزامن مع العام الخمسين لقيام دولة الإمارات.

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