«محاكم الخير» في دبي تساعد العمال المتضررين من «كوفيد 19»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت «محاكم الخير» في محاكم دبي وتزامناً مع جائحة «كوفيد 19» عدداً من المبادرات المجتمعية، برئاسة القاضي عبدالله الكيتوب رئيس محكمة التنفيذ، والقاضي جمال الجابري رئيس المحكمة العمالية، وبالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر والشريك الاستراتيجي باللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي.

وبالتنسيق مع إدارة الشؤون المالية والإدارية ممثلة بقسم الخدمات العامة، وبالتعاون مع قسم القضايا العمالية والمجلس النسائي. وقام فريق المبادرة بتوزيع 300 طرد غذائي على العمال المتضررين من جراء جائحة «كورونا» في مقر سكنهم، كما تم توزيع 600 طرد غذائي «مواد أولية»، و2500 كيلو من التمور، إضافة إلى ما يقارب 500 كرتون ماء، و400 معطف على فئة العمال.

كما سيقوم الفريق بالتنسيق مع المجلس النسائي بدعم 100 أسرة مواطنة لمتعثرين مالياً وملاحقين قضائياً، في قضايا التنفيذ الشرعي والمدني، ضمن مبادرة أطلقتها في شهر رمضان الماضي، بتوزيع مواد غذائية على تلك الأسر المشمولة بالمبادرة.

وقال طارش عيد المنصوري المدير العام لمحاكم دبي: طبّقنا في مبادرة «محاكم الخير» مفهوم المسؤولية الاجتماعية، وتطوير أطر الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، من خلال تقديم الدعم المادي، وبمبادرة «محاكم الخير» حققنا مستوى عالياً من تنفيذ الأهداف الاستراتيجية المشتركة، وتأسيس شراكة مجتمعية، تهدف لخدمة المجتمع والرقي به وتحقيق مصالحه، ويشرفنا أن نتعاون باستمرار مع هيئة الهلال الأحمر، لدعم جهودها النبيلة، في ضوء التغيرات الكبيرة التي طرأت على حياتنا.

ومن جانبه قال القاضي عبدالله الكيتوب رئيس محكمة التنفيذ في محاكم دبي: تأتي هذه المبادرات المجتمعية تزامناً مع الأوضاع العالمية الاستثنائية جراء جائحة «كوفيد 19»، وضمن خطة محكمة التنفيذ المنسجمة مع تطلعات القيادة في الدولة، وفي خدمة المجتمع لتعزيز الشراكات بين القطاعين الخاص والحكومي، ما يثمر عن إطلاق مبادرات إنسانية تعود بالخير على المجتمع، وتجسد أروع صور التلاحم المجتمعي في الدولة.

دور

كشف القاضي جمال الجابري رئيس المحكمة العمالية دور محاكم دبي المجتمعي المتمثل في مبادرة «محاكم الخير»، التي أطلقتها محكمة التنفيذ، للمساهمة في تخفيف الأعباء على الفئات المتضررة من تبعات انتشار جائحة «كوفيد 19» وخصوصاً فئة العمال، وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لمحاكم دبي، من خلال توفير سلال غذائية في محاولة لسد بعض الاحتياجات الأساسية، التي تعين العمال في ظل الظروف التي يتعرضون لها.

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