«اجتماعية الشارقة» تطعّم 10305 من كبار المواطنين في المنازل

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أكدت خلود عبدالله آل علي مدير إدارة الرعاية المنزلية بدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة لـ«البيان»: أن خدمة التطعيم المنزلي في الشارقة بدائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة وبالتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع متمثلة في منطقة الشارقة الطبية ما زالت مستمرة في تقديم خدمة تطعيم «كوفيد 19» المنزلي لكبار المواطنين.

حيث طعّمت حتى الآن 10 آلاف و305 من كبار المواطنين، منهم 7 آلاف و254 تم تطعيمهم بالجرعة الأولى و3 آلاف و51 أخذوا الجرعة الثانية، كما تلقت الدائرة 3 آلاف و536 طلباً عبر الرقم المجاني 800700 منذ بداية عملية التطعيم في يناير الماضي لتطعيمهم.

وذلك بهدف إكمال الدور الذي تقوم به وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتطعيم كبار المواطنين، كما عملت الدائرة على تدريب الكادر الطبي والذين تجاوز عددهم 25 طبيباً وممرضة على كل الاحتياطات الاحترازية التي يجب اتباعها عند القيام بعملية التطعيم.

فريق طبي

وأضافت أن الفريق الطبي الذي ينزل إلى الميدان مكون من ممرضة ومعاون لتسهيل عملية التطعيم سواء بالإدخال للبرامج التابعة لوزارة الصحة أو التابعة للدائرة، كما أن هناك إجراءات لا بد من اتباعها قبل بدء عملية التطعيم ومنها معرفة التاريخ المرضي.

كما تقوم أخصائية اجتماعية بشرح الإقرار الذي يجب توقيعه من متلقي اللقاح، كما أن هناك حالات تستدعي وجود طبيب أو استشارة هاتفية، حيث تم توفير أطباء للرد على استفسارات متلقي اللقاح.

لقاح آمن

وبينت مدير إدارة الرعاية المنزلية بدائرة الخدمات الاجتماعية بأن اللقاح يعد آمناً ويحافظ على الصحة للمدى البعيد ويقي من الأعراض التي يمكن أن يتعرض لها كبار المواطنين في حال إصابتهم بـ«كوفيد 19»، مبينة أن آلية العمل تتمثل في تقديم طلب على الرقم المجاني المخصص للخدمة المجانية.

حيث يتم التواصل مع مقدم الطلب لمعرفة الأشخاص الذين يرغبون في التطعيم، كما أن التطعيم سيكون على مدار الأسبوع، والخدمة تأتي استكمالاً لدور وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

35 وحدة

وتعمل دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة على توفير خدمة تقديم اللقاح عبر مركز خدمات كبار المواطنين، من خلال الزيارات المنزلية اليومية التي يقوم بها الفريق الطبي عبر 35 وحدة متنقلة تجوب مدن الشارقة، وخورفكان، ودبا الحصن، وكلباء، والحمرية، والذيد، والمدام، والبطائح، ومليحة، بواقع 100 زيارة يومياً.

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