مريم المهيري: نهج رسّخته قيادتنا الرشيدة في جميع المجالات

المصدر: دبي - وام

أكدت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي أن القيادة الرشيدة رسخت الابتكار في كل المجالات من أجل استشراف المستقبل واستكشاف فرص أفضل للأجيال القادمة في دولة الإمارات. وقالت معاليها في تصريح بمناسبة انطلاق «أسبوع الإمارات للابتكار»:

«تحول الابتكار في الإمارات إلى أسلوب عمل ونهج حياة، وركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الدولة في كل القطاعات، يحمل الابتكار العديد من الأدوات المرنة التي تمكننا من إيجاد حلول غير تقليدية لجميع التحديات».

وأضافت: «يمثل الابتكار محوراً مهماً لتعزيز الأمن الغذائي والمائي في الدولة انطلاقاً من العديد من التحديات التي يواجهها هذا الملف الحيوي، وهو ما يتطلب العمل وفق آلية فريدة لتوظيف الابتكار والتكنولوجيا الحديثة لضمان استدامة توفير الغذاء والماء لأفراد المجتمع في كل الأوقات، حيث نؤمن بأهمية الابتكار في تحسين حياتنا في الإمارات ونعمل على تعزيزه في كل أعمالنا ومبادراتنا من أجل المساهمة في مسيرة التنمية الشاملة».

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