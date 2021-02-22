مؤسسات الدولة تحتفي بالإبداع وقصص النجاح في أسبوع «الإمارات تبتكر 2021»

المصدر: دبي - البيان

انطلقت أمس فعاليات أسبوع «الإمارات تبتكر 2021»، التي تنظم في كافة إمارات الدولة حتى 27 الجاري، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والمؤسسات الأكاديمية، وشركات القطاع الخاص، ومختلف فئات المجتمع، في مناسبة وطنية سنوية، تحتفي بالابتكار، وقصص النجاح في دولة الإمارات، وتستعرض الإنجازات والمشاريع المبتكرة في كافة القطاعات.

ويهدف الحدث الوطني السنوي البارز إلى ترسيخ ونشر ثقافة الابتكار، وتعزيز المشاركة المجتمعية في تصميم وتطوير التجارب والمبادرات المستقبلية، ويأتي بالتزامن مع الاستعدادات للاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس دولة الإمارات. ونُظم ضمن «الإمارات تبتكر 2021» فعاليات متنوعة يوم أمس في مختلف المؤسسات.

فعاليات

ففي دبي يشهد الأسبوع إطلاق مبادرات نوعية مع تسليط الضوء على تجارب المبتكرين من خلال جلسات حوارية تعرّف بتجاربهم، فقد شاركت القيادة العامة لشرطة دبي في فعاليات «الإمارات تبتكر 2021»، عبر إطلاق عدة مبادرات للتشجيع على الابتكار منها مبادرة «ستوديو الابتكار» الهادف إلى استضافة خبراء ليقدموا شرحاً حول تجاربهم عبر فيديو مصور سيتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب تنفيذ جلسات حوارية عن بُعد تستضيف مُبتكرين.

وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، أن المشاركة تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على المشاركة في الحدث الوطني السنوي، والاحتفاء بالإبداع والمبدعين.

بدوره، أكد المقدم الدكتور إبراهيم بن سباع المري، رئيس مجلس الابتكار في القيادة العامة لشرطة دبي، أن شرطة دبي تشارك من خلال مجموعة من الفعاليات والاستعداد لإطلاق منصة خاصة بالابتكار مع الالتزام بالاجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا.

«كهرباء دبي»

وافتتح معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، فعاليات «أسبوع هيئة كهرباء ومياه دبي للابتكار» الذي تنظمه الهيئة ضمن مشاركتها في فعاليات «الإمارات تبتكر 2021»، في إطار التزامها بتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن الدول الأكثر ابتكاراً واستعداداً للمستقبل في العالم.

واطلع معالي سعيد محمد الطاير على الابتكارات المعروضة في خيمة الابتكار في مركز الهيئة الرئيسي، حيث تستعرض مختلف قطاعات الهيئة ما يزيد على 30 مشروعاً جديداً مبتكراً.

ورافق الطاير في الافتتاح المهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل في الهيئة، والنواب التنفيذيون للرئيس وكبار مسؤولي الهيئة. ويتضمن أسبوع الهيئة للابتكار مجموعة من الفعاليات الافتراضية والأنشطة المقامة في خيمة الابتكار.

وأكد معالي الطاير، التزام الهيئة بترسيخ ونشر ثقافة الابتكار وجعله ممارسة يومية في عمل الحكومة، وتعزيز المشاركة المجتمعية في تصميم وتطوير نماذج عمل مستقبلية مبتكرة وحلول استباقية لتحديات الخمسين عاماً المقبلة، بما يعزز دور دبي كمركز ريادي لصناعة المستقبل وجعلها منصة لاختبار الحلول والتقنيات الإحلالية.

ويقام «أسبوع هيئة كهرباء ومياه دبي للابتكار» في الفترة من 21 فبراير ولغاية 25 فبراير، ويتضمن «مؤتمر المستقبل المقبل» الافتراضي بمشاركة نخبة من المتحدثين والمبدعين والمبتكرين المحليين والعالميين، وهاكاثون هيئة كهرباء ومياه دبي الافتراضي الذي يحمل شعار «تجربة رقمية عالمية ومستدامة» ويشارك فيه موظفو الهيئة. بالإضافة إلى ذلك، تنظم الهيئة 20 ورشة عمل افتراضية متخصصة بالتقنيات المستقبلية بمشاركة أكثر من 1000 موظف وطالب.

نيابة دبي

وقال المستشار عصام الحميدان النائب العام في دبي، إن «النيابة العامة» تركز في مسيرة عملها على الابتكار وتنمية الأفكار الإبداعية لدى موظفيها ومتعامليها، وتواصل تنفيذ المشاريع المبتكرة ذات الأثر الإيجابي على المجتمع، مشدداً على مواصلة الدائرة جهودها نحو التحول «اللاورقي» بناء على التوجيهات الحكومية.

جاء ذلك في تصريح للحميدان بمناسبة مشاركة النيابة العامة في فعاليات «أسبوع الإمارات للابتكار»، مشيراً إلى الكفاءة والفاعلية اللتين يتسم بهما أداء الدائرة بما يتماشى مع التطورات الأخيرة التي فرضتها الجائحة العالمية (كوفيد19)، وأثبتت تكيفنا مع الوقائع الاستثنائية بفضل الحلول المبتكرة والمشاريع التي لطالما حرصنا على تبنيها كأسلوب أساسي في العمل.

بلدية دبي

وتشارك بلدية دبي في فعاليات «الإمارات تبتكر 2021» التي تنظمها الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، تعزيزاً لتوجهات البلدية نحو تعزيز قيم الإبداع والابتكار في مختلف القطاعات.

وأكد داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي حرص الدائرة على المشاركة في فعاليات «الإمارات تبتكر 2021» التي تعد محفلاً لتجسيد وترجمة توجيهات القيادة نحو تحقيق السعادة وأعلى مستويات رفاهية العيش لأفراد المجتمع، من خلال جعل الابتكار أسلوب عمل وبصمة للتطوير الحكومي ورافداً أساسياً للتنمية والاستدامة، مضيفاً أن الدائرة تولي اهتماماً كبيراً بتشجيع ثقافة البحث والإبداع، التي تعد الأساس في ترسيخ الابتكار وتنميته وتطويره.

باقة

وتأتي مشاركة بلدية دبي هذا العام من خلال باقة من الفعاليات التي يتم تنظيمها افتراضياً باستخدام الوسائل التقنية الحديثة، حفاظاً على سلامة الجميع، ومن أبرز فعاليات البلدية هذا العام إقامة الحفل السنوي -افتراضياً- لتكريم المبدعين، تقديراً لمساهمتهم في نظام الاقتراحات المؤسسي بمجموعة من الأفكار الإبداعية التي كان لها الأثر الإيجابي الكبير في تعزيز سبل التطوير في مختلف مجالات عمل الدائرة.

من جهته أشاد المهندس أحمد البدواوي مدير إدارة المعرفة والإبداع في البلدية بالدور البارز الذي تلعبه الدائرة في تعزيز مفهوم الابتكار والإبداع لدى فئات المجتمع ورعاية المبدعين والمبتكرين وأفكارهم المبتكرة، وذلك من خلال العديد من المبادرات والفعاليات التي تسهم في نشر الوعي بأهمية الابتكار وتعزيز الممارسات الابداعية.

إسعاف دبي

وتزامناً مع المبادرات المبتكرة في شهر الإمارات للابتكار «الإمارات تبتكر 2021» وقع خليفة الدراي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، والمخترع الإماراتي أحمد مجان رئيس مجلس إدارة جمعية المخترعين الإماراتية، اتفاقية تعاون لتعزيز الشراكة بين الطرفين وتحقيق مزيد من التنسيق في المجالات التقنية للإسعاف. وقال الدراي، إن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف تولي اهتماماً كبيراً بالابتكار تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمـد بـن راشـد آل مكتـوم رعاه الله.

وأضاف: «من منطلق رؤية المؤسسة «خدمات إسعافيه مبتكرة ورائدة عالمياً» قدمت المؤسسة مجموعة متنوعة من الابتكارات التخصصية».

من جهته، قال المخترع مجان: إن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز العلاقة والشراكة بين الطرفين، وهي تمثل خطوة مهمة في إطار تحقيق رؤى الجمعية في دعم إسعاف دبي المعروفة بكفاءتها البشرية.

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