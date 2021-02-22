100 % رضا متعاملي «محكمة اليوم الواحد» في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

حققت محكمة «اليوم الواحد» في دائرة محاكم رأس الخيمة نسبة رضا بلغت 100% بين المتقاضين، وذلك لرضاهم عن الحكم الصادر، الذي يتم بالتراضي بين الطرفين.

ويصدر في اليوم نفسه، وهو ما أسهم في رفع مؤشر سعادة المتعاملين. وأنجزت محكمة «اليوم الواحد» في دائرة محاكم رأس الخيمة 1006 دعاوى مدنية وتجارية خلال العام 2020، وفصلت المحكمة في جميع القضايا المسجلة فيها بنسبة 100%، حيث أثبتت النتائج المحققة مدى فاعليتها على مدى السنوات الماضية.

وأوضح المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة أن محكمة «اليوم الواحد» حققت قفزات نوعية خلال الـ 4 سنوات الماضية، منذ انطلاقها في عام 2017. وأصدرت محكمة «اليوم الواحد» أحكاماً نهائية ونافذة في اليوم نفسه بنسبة 100%، في جميع القضايا التي سجلتها دون تأجيل أي قضية، أو أية طعون أو اعتراض على الحكم الصادر.

وهو ما أسهم بشكل كبير في سرعة التقاضي دون الإخلال بدقة الأحكام أو بحقوق أطراف الدعوى، وتحقيق العدالة، مع ضمان فعالية الأداء، مبيناً أن عدد القضايا التي نظرتها محكمة «اليوم الواحد» منذ نشأتها بلغ 4270 قضية، منها 2147 قضية مدنية، و2123 قضية تجارية، حيث بلغ متوسط إجمالي عدد القضايا شهرياً بين 90 إلى 114 قضية.

«كوفيد 19»

وأصدرت محكمة «اليوم الواحد» أحكاماً قضائية في 1006 قضايا خلال عام 2020، منها 466 مدنية، و540 تجارية، فيما بلغ عدد القضايا التي نظرتها «عن بعد» 582 قضية، من إجمالي القضايا المنظورة خلال العام الماضي، وذلك منذ تطبيق نظام التقاضي عن بعد خلال جائحة «كورونا».

وأكد الخاطري أن المحكمة حققت نسبة رضا بلغت 100% بين المتقاضين، وذلك لرضاهم عن الحكم الصادر، الذي يتم بالتراضي بين الطرفين، ويصدر في اليوم نفسه، وهو ما أسهم في رفع مؤشر سعادة المتعاملين.

وأوضح أن المتقاضين يفضلون التوجه إلى المحكمة نظراً لسرعة إنجاز قضاياهم مع ضمان حقوقهم، حيث تهدف المحكمة إلى اختصار الوقت والجهد على المتقاضين، وإنهاء قضاياهم دون تأخير والتسهيل عليهم، ولسرعة ومرونة إجراءات تسجيل الدعوى، وهو ما يعكس مدى النجاح الكبير، الذي حققته المحكمة في إمارة رأس الخيمة.

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