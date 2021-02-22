«أبوظبي للزراعة» تنجز 549 ألف معاملة في 2020

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلنت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، عن إنجاز 549.364 معاملة للجمهور، عبر منظومة الخدمات المقدمة من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني، ومراكز خدمة المتعاملين التابعة لها، والموزعة على كافة مناطق إمارة أبوظبي، وذلك خلال العام الماضي 2020.

حيث بلغ إجمالي عدد المعاملات التي أنجزتها الهيئة عبر التطبيق الذكي والخدمات الإلكترونية، نحو 538.096 معاملة، بنسبة 98 % من إجمالي المعاملات التي تم تنفيذها، فيما بلغ عدد الخدمات التي تم تقديمها عن بعد 11.268 معاملة.

وكشف د. سالم بن قناص العامري مدير إدارة إسعاد المتعاملين بالإنابة في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، عن استحداث الهيئة خلال العام الماضي، قناة تواصل جديدة لتلقي استفسارات المتعاملين، وذلك من خلال تطبيق واتساب الأعمال، بهدف التواصل الفوري والمباشر معهم، حيث تلقت الهيئة ما يقارب 1.180 استفساراً متنوعاً من المتعاملين عبر التطبيق، منذ إطلاقه خلال النصف الثاني من عام 2020.

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