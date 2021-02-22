«جائزة خليفة لنخيل التمر»تنظم محاضرة علمية بمشاركة خبراء من 12 دولة

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، مؤخراً، محاضرة علمية افتراضية بعنوان «المسار التقني لإضافة ألياف نخيل التمر إلى منظومة الألياف الطبيعية»، بتوجيهات معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس أمناء الجائزة.

وقدم المحاضرة الدكتور محمد الميداني، أستاذ مساعد، قسم هندسة المواد، الجامعة الألمانية بالقاهرة،بحضور 49 شخصاً هم نخبة من الخبراء والتقنيين والمزارعين يمثلون 12 دولة بالعالم.

وأشار الدكتور عبد الوهاب زايد، أمين عام الجائزة، بأن هذه المحاضرة تأتي في إطار التزام الجائزة بنشر المعرفة العلمية والتوعية بالممارسات الزراعية الجيدة للنخيل لتمكين المزارعين وتحسين جودة التمور.

من جهته، تحدث المحاضر الميداني عن الأهمية الاقتصادية للنواتج الثانوية لشجرة نخيل التمر، مثمّناً هذه المنتجات عبر تحويلها إلى ألياف عالية الأداء والتي تسمى بالم فِل، والتي من شأنها خلق قيمة لمزارعي النخيل وتشجيعهم على تقليم النخيل بانتظام وبيع منتجاتهم الثانوية للمصانع لكي يتم تحويلها إلى منتجات نهائية. وأضاف بأن تقنية (بالم فِل) تعتبر بمثابة ابتكار جديد هي أول ألياف نسجية وألياف للتدعيم في العالم يتم استخلاصها من المنتجات الثانوية لتقليم نخيل التمر..

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